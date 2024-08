Edson e Hudson e Marcos e Belutti são atrações do “Dose Dupla” do Villa Country

O Villa Country, a casa mais sertaneja da América Latina, anunciou mais uma atração do projeto “Dose Dupla”, que acontecerá no dia 09 de agosto de 2024 (sexta-feira). Serão dois grandes shows em uma mesma noite: Edson e Hudson e Marcos e Belutti.

Edson e Hudson são donos de uma obra fonográfica de valor imensurável. Colecionam hits responsáveis pelo topo das paradas musicais de forma sequencial e avassaladora. Venderam mais de 12 milhões de cópias e somam milhares de views e streams. São quatro Certificações de Ouro, uma de Platina e duas indicações ao Grammy Latino. As músicas gravadas por eles, sempre carregadas de amor, alma e sentimento, embalaram toda uma geração. Irmãos, escreveram juntos uma das histórias mais bonitas de todos os tempos

No dia 3 de maio gravaram “Foi Deus” que, posteriormente, se transformou no mais recente álbum. Cercados pelas estrelas da música Chitãozinho & Xororó, Gusttavo Lima, Maiara & Maraísa, Murilo Huff, Matheus & Kauan, Guilherme & Benuto, Hugo & Guilherme, Simone Mendes, Henrique & Diego, Vitor & Vitória, Saulo Holz e Hugo Pena & Gabriel, interpretaram 35 faixas divididas entre inéditas, releituras e regravações. O disco, com produção de Hudson Cadorini, aclamado pelo público, deu origem a nova turnê que agora percorre todo o Brasil.

No repertório, não faltarão sucessos como: “Foi Deus”, “Porta-Retrato”, “Azul”, “Ela Encasquetou”, “Vamos Fazer Festa”, “Deixa Eu Te Amar”, “Foi Você Quem Trouxe” , além de modões “Telefone Mudo”, “As Andorinhas”, “Ainda Ontem Chorei de Saudade” e a inesquecível “Galopeira” e muitos sucessos.

Marcos e Belutti, por sua vez, contam com 15 anos de carreira e colecionam projetos incríveis; prêmios e indicações importantes na categoria de música; hits inesquecíveis como “Domingo de Manhã”, “Aquele 1%”, “Eu Era”, “Tão Feliz”, “Insubstituível”, Tudo Indica”, entre outros. Na bagagem, 5 DVD’s, 8 CD’s, 1 álbum digital, 5 álbuns audiovisuais e muitas parcerias de sucesso. Foram cerca de 120 shows por ano pelo Brasil, além de algumas turnês internacionais entre Estados Unidos, Europa e Oceania.

Em fevereiro de 2024, Marcos e Belutti lançaram o primeiro EP do projeto de 15 anos. Com 6 músicas, o duo juntou o seu sertanejo com o pagode do Kamisa 10, na faixa “Solteiro Amador”, e disponibilizou a regravação de grandes sucessos, como: “Sem Me Controlar”, “Dupla Solidão” e “Perdoa Amor”. Em maio, a dupla disponibilizou o feat com Nadson, O Ferinha, na faixa “Como Um Beijo” que só ela soma 19 milhões de plays. O projeto já é um sucesso e soma mais de 52 milhões de streams gerais nas plataformas.

Os ingressos já estão à venda e podem ser adquiridos no site oficial do Villa Country. Não perca a chance de participar deste evento único e vivenciar uma das noites mais emocionantes do sertanejo. Prepare-se para uma noite de muita música e diversão!

Sobre o Villa Country

O maior reduto sertanejo da América Latina completou 21 anos em julho de 2023. Com um projeto visionário, o Villa Country abriu suas portas em 2002, apostando no crescimento do gênero junto ao público jovem. Pioneira, tornou-se referência e, seguramente, contribuiu para que a música sertaneja se tornasse a potência que é nos dias atuais. Poucas casas noturnas alcançam vida tão longa e tão cheia de boas histórias, com shows inesquecíveis dos maiores artistas do segmento no país. Com público fiel, o Villa Country recebe semanalmente cerca de dez mil pessoas – em dias de apresentações de artistas conhecidos do grande público, esse número pode dobrar.

O Villa Country é a maior e mais tradicional casa temática do Brasil, opção para quem quer curtir boa música sertaneja, que navega no country, sertanejo de raiz, moda de viola até o famoso sertanejo universitário. Sua fachada reproduz um cenário de filme de Velho Oeste. Em seu espaço, há ambientes como a Praça Sertaneja, Saloon, Praça Caipira e Praça do Cavalo, que dão charme ao local, com destaque para o Restaurante John Wayne, que além de trazer o sabor da comida texana, garante conforto para seus clientes que preferem um clima intimista.

São 12 mil m² divididos em casa de shows, restaurantes, pista de dança, mesas de bilhar, cachaçaria, loja de roupas, café, sete bares, camarotes, espaço para convenções.

Alguns motivos para conhecer e frequentar o Villa Country

Com 12 mil m², é a maior e mais tradicional casa temática do Brasil, opção para quem quer curtir boa música sertaneja, que navega no country, sertanejo de raiz, moda de viola e até o famoso sertanejo universitário. Continua sendo o destino preferido de todos que buscam boa música, diversão e uma dose de nostalgia do Velho Oeste. Com uma fachada que reproduz um cenário de filme do Velho Oeste, o Villa Country oferece uma experiência imersiva e única aos seus visitantes. Seus ambientes temáticos, como a Praça Sertaneja, o Saloon, a Praça Caipira e a Praça do Cavalo, agregam charme e autenticidade ao local. Destaque também para o Restaurante John Wayne, que além de trazer o sabor da comida texana, garante conforto e intimismo aos clientes. Para satisfazer os paladares mais exigentes, oferece uma variedade de bares e restaurantes que servem desde petiscos tradicionais até pratos gourmet. Os visitantes podem desfrutar de uma ampla seleção de bebidas e comidas enquanto apreciam a música ao vivo. Possui casa de shows, restaurantes, pista de dança, mesas de bilhar, cachaçaria, loja de roupas, café, sete bares, camarotes, espaço para convenções. O ambiente do Villa Country reflete a essência da música sertaneja, com decoração temática e elementos que homenageiam os grandes ícones do gênero. Cada detalhe é cuidadosamente pensado para proporcionar uma experiência autêntica e envolvente. Fica em um bairro com fácil acesso, próximo a estação de metrô e pontos de ônibus. O estacionamento amplo e seguro oferece comodidade aos visitantes que chegam de carro. Com um espaço vasto e bem distribuído, capaz de acomodar confortavelmente milhares de pessoas, seja para desfrutar dos shows no salão principal ou relaxar nos camarotes, os visitantes encontram um ambiente acolhedor e agradável. O palco é equipado com tecnologia de ponta, garantindo performances de alta qualidade. Com sistemas de som e iluminação de última geração, cada show se transforma em uma experiência audiovisual memorável. Além do espaço interno, conta com uma área externa espaçosa, ideal para relaxar e socializar entre os shows. Uma equipe dedicada de profissionais trabalha incansavelmente para garantir o conforto e a segurança de todos os visitantes. Desde a recepção calorosa na entrada até o atendimento eficiente nos bares e restaurantes, o Villa Country preza pelo bem-estar de seus clientes.

SERVIÇOS: “Dose Dupla” com Edson & Hudson e Marcos e Belutti no Villa Country

Show: “Dose Dupla” com Edson & Hudson e Marcos e Belutti no Villa Country

Datas: 9 de agosto de 2024 (sexta-feira)

Classificação etária: 18 anos

Local: Villa Country (Av. Francisco Matarazzo, 774, Parque da Água Branca, São Paulo)

Abertura: 20h

Início: 00h

Classificação etária: 18 anos.

Acesso para deficientes: sim

Ingressos: Pista: R$ 60,00 | Camarote OldParr: R$120,00 | Camarote Bistrô OldParr: R$700,00 | Camarote Brahma: R$ 700,00 (inteira e individual).

Compra de ingressos: Nas bilheterias do Villa Country de quinta a domingo das 20h às 23h, nas bilheterias do Espaço Unimed, de segunda a sábado das 10h às 19h (exceto feriados) ou Online pelo site da Ticket 360 Ticket360 > Eventos > Categoria > Villa Country

Formas de Pagamento: Dinheiro, Cartões de Crédito e Débito, Visa, Visa Electron, MasterCard, Diners Club, Redeshop. Cheques não são aceitos.

Mais informações: http://www.villacountry.com.br | (11) 3868-5858

Objetos proibidos: Câmera fotográfica profissional ou semi profissional (câmeras grandes com zoom externo ou que trocam de lente), filmadoras de vídeo, gravadores de áudio, canetas laser, qualquer tipo de tripé, pau de selfie, camisas de time, correntes e cinturões, garrafas plásticas, bebidas alcóolicas, substâncias tóxicas, fogos de artifício, inflamáveis em geral,objetos que possam causar ferimentos, armas de fogo, armas brancas, copos de vidro e vidros em geral, frutas inteiras, latas de alumínio, guarda- chuva, jornais, revistas, bandeiras e faixas, capacetes de motos e similares.