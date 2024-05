Edson Cordeiro comemora 25 anos de ‘Disco Clubbing’

Depois de 24 anos, Edson Cordeiro volta a cantar na Parada SP neste domingo (2/6), onde dá início para a celebração dos 25 anos do projeto “Disco Clubbing“. O artista garante que será um show eletrizante, com os hits da disco music que, em sua versão, marcaram a década de 90 com ousadia, alegria e muito glamour!

E no dia 23 de junho, Edson Cordeiro estreia com o show completo na Love Cabaret, em São Paulo. Acompanhado de sua banda e de seus maravilhosos backing vocals, Cordeiro vai colocar todo mundo pra dançar com o repertório que já agitou as baladas mais fervidas do país.

A direção do espetáculo é de Marcello Boffat, com coreografia de Erica Rodrigues e figurino de Walério Araújo e Roger Coutinho. As fotos de divulgação são de Angelo Pastorello.

Edson Cordeiro estreou na música eletrônica em 1996, com o aclamado produtor sérvio Suba (Mitar Subotić). Logo em seguida, com o grupo mais importante de música eletrônica brasileira M4J, produzido por Franco Júnior, gravou um dos seus maiores êxitos: “Disco Clubbing”. Com mais de cem mil cópias vendidas do disco, Cordeiro conquistou todo o país com sua voz, irreverência e glamour.

Dono de uma impressionante amplitude vocal, Edson Cordeiro tem realizado turnês de sucesso pelo mundo e se dedicado a trabalhos distintos, mostrando toda versatilidade e derrubando barreiras entre gêneros musicais, tanto cantando ópera e música erudita como clássicos da canção brasileira e as formas mais modernas da música latina, jazz, rock, pop e dance music, com um repertório poliglota.

Radicado desde 2007 na Alemanha, onde é considerado pela imprensa do país a oitava maravilha vocal do mundo, Edson Cordeiro se alterna em turnês internacionais e pelo Brasil, onde em 2024 se dedica também a gravar seu décimo quarto álbum, com a direção musical de Zeca Baleiro. O primeiro single, “Tango do Cordeiro”, foi composto especialmente por Baleiro para Edson, que mostra na gravação todo o seu poder de intérprete e virtuosismo, que é sua marca registrada, dando um salto de duas oitavas no final da música. O vigoroso registro levou Edson a ser indicado ao PMB – Prêmio da Música Brasileira de 2024, na categoria ”melhor intérprete de canção popular”.

Entre muitas premiações, Cordeiro ganhou dois discos de ouro, tem quatro Prêmios da Música Brasileira, recebeu o APCA de melhor cantor do ano por seu primeiro disco (1992) e uma indicação ao Grammy Latino na categoria de música clássica, pelo álbum “Contratenor” (2005).

Em 2024, além das apresentações com orquestra e shows com repertório que mescla desde músicas clássicas e jazz até mpb e pop, Edson Cordeiro entra em cartaz com a turnê em que comemora os 25 anos do projeto “Disco Clubbing”.

DISCO CLUBBING

Parada SP

2 de junho, a partir das 10h, na Av. Paulista – São Paulo

Love Cabaret

Data: 23 de junho (domingo)

Hora: portões abertos a partir das 18h e início do show às 19h30

Localização: Rua Araújo, 232, República – São Paulo

Idade: para maiores de 18 anos

Acessibilidade: o local é acessível em cadeira de rodas

Os assentos serão ocupados por ordem de chegada

Ingressos: https://feverup.com/m/181387