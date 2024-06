EDP celebra o Dia Mundial dos Oceanos com ações socioambientais em São Sebastião durante o Surf Attack

No próximo sábado (8), quando é comemorado o Dia Mundial dos Oceanos, a EDP levará para a primeira etapa do Hang Loose Surf Attack ações de impacto socioambiental com o objetivo de promover reflexões sobre a sustentabilidade e a preservação de recursos naturais. A maior competição de base do surfe nacional acontece entre os dias 07 e 09 de junho, na Praia da Baleia, em São Sebastião (SP).

Com o apoio da EDP, empresa que atua em todos os segmentos do setor de energia, crianças do bairro Baleia Verde vão participar no sábado de uma atividade de educação ambiental e limpeza da praia. Serão distribuídos cestos para coleta de resíduos plásticos, como canudos, garrafas, entre outros. Após o término do evento, será possível saber o total de resíduos coletados durante as atividades.

Outra proposta é uma vivência de surfe sobre as trashboards, pranchas produzidas a partir de materiais recicláveis pela equipe do projeto Desengarrafando Mentes. Professores do projeto estarão na praia oferecendo às crianças e público presente uma vivência, com a oportunidade de pegar ondas com as pranchas.

De maneira educativa e divertida, essa iniciativa conscientiza para uma questão importante: estudos atuais mostram que, aproximadamente, 13 milhões de toneladas de plástico chegam aos oceanos anualmente. Muitas vezes, esse plástico é ingerido pela fauna marinha, como peixes e tartarugas, e outros animais como as aves, que se alimentam dos peixes, provocando a morte de 100 mil animais marinhos por ano, além de outros danos. Segundo dados divulgados pela ONU, a estimativa é que em 2050 a quantidade de plásticos na água supere a de peixes.

“Incentivar projetos de impacto social e ligados à energia da natureza e da conscientização sobre preservação das fontes naturais está intimamente ligado ao papel da EDP, como uma empresa global, focada no futuro, na sustentabilidade e na transição energética justa. O patrocínio ao Hang Loose Surf Attack, que contribui para o desenvolvimento e crescimento da nova geração de atletas brasileiros do surf, é o palco ideal para potencializar diversas ações institucionais de educação ambiental, além de beneficiar a comunidade local”, destaca Dominic Schmal, diretor ESG da EDP South America.

Sobre o Hang Loose Surf Attack

A 36ª edição do Hang Loose Surf Attack deve reunir mais de 200 surfistas nas categorias masculino e feminino, e Sub 12, Sub 14 e Sub 16, entre os dias 07 e 09 de junho, na praia da Baleia, em São Sebastião (SP). O evento define o ranking estadual de categorias de base de São Paulo, sempre por meio de competições e oportunidades para jovens surfistas se destacarem.

O Hang Loose Surf Attack é um importante marco no calendário do surf paulista para atletas de até 15 anos e 11 meses. Com o apoio da EDP, o circuito vai distribuir mais de R$ 15 mil em prêmios, além de pranchas e kits com outros acessórios. Talentos como Maeva Guastalla e Vini Palma, surfistas de Ubatuba e Praia Grande, respectivamente, são algumas presenças garantidas no circuito.

No decorrer de 2024, a EDP deve patrocinar também as próximas fases do Hang Loose Surf Attack, que acontecerão em Ilha Comprida, no Litoral Sul, e em São Sebastião, no Litoral Norte de São Paulo.

Para mais informações sobre o Circuito Hang Loose Surf Attack e para acompanhar os resultados das competições, visite o site oficial: www.spsurf.com.br.

Serviço:

Vivências com a comunidade:

8/06, sábado, das 9h às 13h:

Limpeza de praia coletiva – Aberto ao público e com a participação das crianças do bairro Baleia Verde

Ações ambientais e vivência com as Trashboards – Crianças do bairro Baleia Verde

9/06, domingo, das 9h às 13h:

Vivência com as Trashboards – Aberta ao público, participação em troca de microcoleta de lixo