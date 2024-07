Ednaldo vê discriminação em ataque da torcida do Botafogo com boneco

O presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, afirmou que vê como discriminatório o ataque da torcida do Botafogo a ele antes do jogo contra o Palmeiras. A torcida alvinegra pendurou um boneco representante o dirigente enforcado nas proximidades do estádio Nilton Santos.

“Tenho 70 anos, durante 60 anos sofri discriminação. Isso a gente está acostumado. A gente sente essa discriminação. Atinge a família e amigos. Por isso buscamos penas desportivas e pecuniarias “, disse Ednaldo, atribuindo o ataque ao fato de ser negro.

O dirigente pediu uma investigação criminal para identificar quem produziu o boneco e o pendurou nos arredores do estádio.

No sorteio da Copa do Brasil, ele falou brevemente com o dono do Botafogo, Jonh Textor. O contato foi amigável.. Ednaldo disse que trata o Botafogo como todos os outros clubes. “Com relação a instituição, a gente busca administrar a CBF fazendo com que seja respeitosa a cada um. Respeitamos a todos, alguns concordam, outros não. Qualquer tipo de situação que teve a fala do presidente do Botafogo já está no seu devido foro.”

No ano passado, Textor acusou a CBF de corrupção e pediu a renúncia de Ednaldo, O presidente da CBF o processou por conta disso. Depois disso. o norte-americano fez diversas acusações de manipulação de resultados sem apresentar provas.