Ednaldo Rodrigues é candidato único à presidência da CBF em eleição programada

Na noite desta quarta-feira, 19 de março, Ednaldo Rodrigues oficializou sua candidatura à presidência da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), apresentando uma chapa única em um processo eleitoral sem concorrentes. A candidatura foi recebida com ampla adesão por parte das 27 federações estaduais e pela maioria dos clubes das Séries A e B do Campeonato Brasileiro.

A chapa, intitulada “Por um Futebol Mais Inclusivo e Sem Discriminação de Qualquer Natureza”, conta com uma equipe diversificada de vice-presidentes. Os nomes que a compõem são: Gustavo Dias Henrique, Ricardo Nonato Macedo de Lima, Reinaldo Rocha Carneiro Bastos, Gustavo Oliveira Vieira, Ednailson Leite Rozenha, Antônio Roberto Rodrigues Góes da Silva, Leomar de Melo Quintanilha e Rubens Renato Angelotti.

A eleição para a presidência da CBF está agendada para segunda-feira, 24 de março, às 10h30. Caso sua candidatura seja confirmada, Ednaldo Rodrigues iniciará um novo mandato que se estenderá até 2030.

Em suas declarações sobre o processo eleitoral, Ednaldo enfatizou a importância da união democrática entre as entidades do futebol brasileiro. “Foi um processo eleitoral que seguiu os protocolos estabelecidos pela FIFA, CONMEBOL e CBF, e que contou com um suporte significativo de subscrições. Temos o apoio de 27 federações e de 13 clubes da Série A e 13 clubes da Série B. Nosso objetivo é trabalhar para promover o futebol brasileiro, focando na purificação do esporte e no combate ao racismo e a toda forma de discriminação”, afirmou Ednaldo Rodrigues.