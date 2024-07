Editora Colli Books é finalista do ‘1º Prêmio Jabuti Acadêmico’

O livro “Ciências da Natureza e suas metodologias no enfrentamento dos desafios do século 21”, da Colli Books Editora, está entre os finalistas da categoria Ciências Agrárias e Ciências Ambientais do ‘1º Prêmio Jabuti Acadêmico’. O título concorre no eixo Ciência e Cultura.

A obra reúne textos de 22 especialistas, sob supervisão das educadoras Maria Teresa Tedesco e Maria Beatriz Porto. Os escritores refletem sobre o papel do ensino de ciências frente aos desafios colocados pelas diferentes questões sociocientíficas que permeiam a sociedade contemporânea e propõem metodologias diferenciadas. Na medida em que a ciência desempenha importante função na busca de soluções para tais questões, como as crises socioambientais e de saúde pública, é também imprescindível que o ensino de ciências fomente um entendimento que possibilite avaliar informações científicas e distingui-las daquelas que podemos chamar de pseudocientíficas.

O ensaio alerta para o fato de que, na busca por fomentar a capacidade avaliativa no aluno, o ensino de ciências corre o risco de incorrer numa valorização excessiva do ideal crítico que visa a autonomia intelectual do aluno, muitas vezes expresso num ceticismo que elege a dúvida pela dúvida. Os autores problematizam algumas consequências indesejáveis dessa postura, entre as quais está a perda de confiança na própria ciência. Ao final, são apresentadas reflexões e possíveis desdobramentos dessa temática para o contexto da sala de aula e da educação científica.

Quem são os autores de “Ciências da Natureza e suas metodologias no enfrentamento dos desafios do século 21”:

Fábio Merçon, Andrea Christina, Marco Valério, lone de Oliveira, Adryanne Kethlen, Anatalia Kutianski, Waldiney Mello, Sergio Eduardo, Nathan Willig, Carlos Vinicius, Maria Beatriz Porto, Claudio Maia, Lidiane Aparecida, Carolina Tavares, Frederico Alan, Natália Alves, Vanessa Stefano, Maria Cristina, Gisele Abreu, Madalena de Mello, Paulo J. Vilardo, Christina Novais, Teresa Tedesco e Thais dos Santos. Todos os autores com vasta experiência em pesquisas em ensino, com ênfase em Ciências da Natureza, nos diversos níveis de escolaridade.

Saiba mais sobre o Prêmio Jabuti Acadêmico:

A Câmara Brasileira do Livro (CBL) lançou este ano a primeira edição do ‘Prêmio Jabuti Acadêmico’, que é dividido nos eixos Ciência e Cultura e Prêmios Especiais, totalizando 29 categorias, como Medicina, Odontologia, Letras, Matemática, Filosofia, Engenharias e Ciências Agrárias e Ciências Ambientais, só para citar algumas.

A cerimônia de entrega da premiação ocorrerá no dia 6 de agosto, no Teatro Sérgio Cardoso, em São Paulo, onde serão revelados os vencedores.

O Prêmio é dedicado às áreas científicas, técnicas e profissionais, visando a valorizar, reconhecer a excelência e divulgar os autores e editores que se dedicam a esses segmentos no Brasil. Os autores premiados em cada uma das categorias receberão uma estatueta e um prêmio de R$ 5 mil.