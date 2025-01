Edital co.liga abre inscrições para atuação em evento da Fundação Itaú

Os jovens de 18 a 29 anos, moradores de São Paulo (região metropolitana e capital), têm no novo Edital co.liga a oportunidade de iniciar a carreira no mercado de produção de eventos. O objetivo é estimular a inclusão produtiva das juventudes brasileiras e promover a interação entre jovens em formação e o mercado de trabalho. A co.liga – escola digital de cursos gratuitos no campo da economia criativa -, selecionará seis jovens para trabalharem no evento Trampos do Futuro: arte, cultura e educação. Uma iniciativa da Fundação Itaú com foco nas profissões do futuro, que acontece nos dias 19 e 20 de fevereiro, em São Paulo. Na ocasião, os selecionados terão a oportunidade de pôr em prática as habilidades adquiridas por meio do curso Produção de Festivais e Eventos Culturais oferecido na plataforma da co.liga, e não é necessário ter experiência prévia. As inscrições estão abertas até às 18h do dia 17 de janeiro, e podem ser realizadas no site da co.liga, onde é possível acessar o edital com todos os detalhes.

A co.liga é uma iniciativa da Organização de Estados Ibero-americanos para a Educação, a Ciência e a Cultura no Brasil (OEI) em parceria com a Fundação Roberto Marinho, que tem o Grupo CCR, por meio do Instituto CCR, como parceiro mantenedor, e busca promover a inclusão produtiva das juventudes no campo da Economia Criativa.

“Os participantes do evento poderão conhecer as trajetórias de profissionais e personalidades que atuam em diversas áreas, além de participar de oficinas que apoiem sua entrada qualificada no mundo do trabalho. Também terão acesso ao espaço de oportunidades em que poderão dialogar com representantes de empresas contratantes. O evento contará com atividades culturais, além dos espaços de economia criativa, hip hop e espaço maker. Ao final, os jovens terão a oportunidade de refletir sobre seus projetos de vida e conhecer oportunidades de formação voltadas para as economias do futuro”, conta Aninha de Fátima, gerente executiva de comunicação institucional e estratégica da Fundação Itaú.

Para se inscrever, o jovem interessado precisa estar com seu perfil completo e atualizado na plataforma da co.liga, ter o certificado do curso Produção de Festivais e Eventos Culturais e enviar um vídeo de até um minuto contando o motivo de querer participar do edital. O candidato também precisa ter disponibilidade para participar do encontro presencial no dia 11 de fevereiro para detalhamento de atividades, além de estar livre nos dias do evento em si (19 e 20 de fevereiro).

“A co.liga potencializa a conexão entre as juventudes, profissionais e empresas dos diferentes espaços de atuação da economia criativa. O fortalecimento de parcerias institucionais é fundamental para ampliar o impacto e o alcance dos jovens nas oportunidades de inserção no mercado de trabalho. Que venham mais oportunidades e parcerias que nos possibilitem viabilizar isso!” explica Fabiana Cecy, coordenadora de Gestão de Projetos da Fundação Roberto Marinho.