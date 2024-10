Edifício Rolim faz parceria com o Cinemark em atração de terror em São Paulo

Um dos primeiros arranha-céus da capital paulista, o Edifício Rolim, será reaberto ao público nesta quinta (31). A novidade é que membros do Cinemark Club, programa de assinaturas da rede de cinemas, terão acesso exclusivo à nova experiência de terror na cidade às quartas-feiras, de outubro a dezembro. As vagas estão sujeitas a disponibilidade.

“A gente criou um jogo que começa no térreo, onde grupos de 12 pessoas entram num museu que conta detalhes de 18 mortes que aconteceram lá. É quando uma horda de zumbis tenta invadir o prédio, e a partir daí as pessoas têm uma hora para chegar até o sétimo andar, onde fica um cofre gigantesco”, disse Facundo Guerra, empresário responsável pela atração, à reportagem.

Os programas de assinatura estão disponíveis por valores entre R$ 33,90 e R$ 38,90 mensais e garantem dois ingressos por mês, além de descontos em itens selecionados da bonbonnière e um combo com pipoca e bebida no mês do aniversário.

A parceria com a Cinemark também inclui a gravação de um curta de terror. “Os Sumidos”, filmado primeiro dentro das salas de cinema e depois na experiência do Rolim, já está sendo exibido em sessões da rede e foi divulgado nas redes sociais.