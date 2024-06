Edifício Oswald de Andrade traz exposição em homenagem aos Beatles

O Edifício Oswald de Andrade – um equipamento da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo – terá uma exposição dedicada a homenagear o legado dos inimitáveis Beatles. A mostra, intitulada “Lucy in The Sky with Sprays”, levará os visitantes a explorarem o universo da banda por meio das suas inesquecíveis músicas. A exibição estreou neste dia 5 de junho e vai até 5 de julho, com entrada gratuita.

São 11 obras, que transformaram as músicas de maior sucesso da banda em telas de grafitti. As peças elaboradas para esta exposição foram preparadas pelos grafiteiros Mandi, Dél, Banguone, Nino, Kueio, Melancia, Pandora, Credo, Sow, Ana Kia e Tigre.

A mostra é uma realização do Ministério da Cultura, por meio da Secretaria em parceria com a Organização Social Catavento Cultural e Educacional, através das Fábricas de Cultura. O prédio está localizado na Rua Três Rios, 363, no bairro do Bom Retiro, em São Paulo.

Demais programações

Centro de preparação do Café

Descrição: Uma oficina especial, promovida pelo Centro de Preparação de Café (CPC) do Museu do Café, em que serão explorados diversos aspectos da cultura do café e sessões de degustação de cafés especiais.

Entre os temas, “Coador de Papel vs. Filtro de Papel”, “Garrafa Térmica: Modelo Tradicional vs. Modelo Atual” e “Qualidade do Café: Café de Mercado vs. Café Especial”.

Quando? 14, 21 e 28 de junho, às 11h e às 14h.

Onde? Edifício Oswald de Andrade

Como participar? Com 20 vagas, sem necessidade de inscrição. Limite de 15 pessoas, por horário e ordem de chegada.

Concerto: Conjunto de Metais do Conservatório de Tatuí

O Conjunto se apresenta com uma performance irreverente, incluindo em seu repertório obras eruditas e populares e engloba em algumas ocasiões, obras do funk, rock e pop, utilizando instrumentos como trompetes, trompa, eufônio, trombones, tubas e percussão.

Quando? 11 de junho, às 17h.

Onde? Edifício Oswald de Andrade

Como participar? A entrada é gratuita e não há necessidade de retirada de ingressos.

Curso: Hamlet, oficina da loucura

Descrição: Tomando como ponto de partida a peça de Shakespeare, a proposta é instaurar um espaço aberto de práticas artísticas onde mote disparador será a lógica invertida de Hamlet na peça. A oficina não se pretende apenas como aula, mas sim como um espaço aberto de encontros e trocas artísticas.

Quando? 11, 13 e 27 de junho, das 9h30 às 13h.

Onde? Edifício Oswald de Andrade

Como participar? Curso para interessados em geral a partir de 16 anos de idade. Com 20 vagas e, para se inscrever, buscar responsável Renato Consorti (011 997234942).

Curso: Treinamento intensivo de atuação

Descrição: O Workshop é um treinamento para atores que buscam se aperfeiçoar através de uma metodologia que se utiliza de um fluxo de exercícios e jogos pautados por uma atuação presentificada, tão importante na preparação de atuantes para séries, cinema e teatro. Para isso, a imersão com o diretor, preparador e pesquisador Christian Landi se dará a partir de recortes de cenas de obras teatrais e cinematográficas contemporâneas.

Quando? 17 e 26 de junho, das 14h às 18h.

Onde? Edifício Oswald de Andrade

Como participar? Com 20 vagas e, para se inscrever, buscar responsável Renato Consorti (011 997234942).

Curso: Gestão de espaços culturais independentes

Descrição: Nas últimas décadas a cidade de São Paulo contou com uma grande proliferação de novos espaços culturais, principalmente de caráter independente, administrado muitas vezes por coletivos e artistas de diversas linguagens. Contudo, a sustentabilidade econômica desses espaços tornou-se um desafio a longo prazo e ponto importante de atenção. Este curso visa fornecer elementos que possam contribuir para a organização interna e estruturação das dinâmicas que compõem o dia a dia destes espaços, compreendendo o seu lugar e posição no ecossistema cultural da cidade, além de trazer exemplos práticos e possibilitar o compartilhamento de experiências exitosas entre os participantes.

Onde? Edifício Oswald de Andrade.

Como participar? O curso é pensado para estudantes de teatro, estudantes de produção teatral, profissionais de teatro e produtores. Com 20 vagas e, para se inscrever, buscar responsável Renato Consorti (011 997234942).

Imersão em Realidade Virtual e/ou tecnologias 4.0

Descrição: Workshops práticos onde o público poderá conhecer e vivenciar um pouco do que acontece nos cursos de tecnologia das Fábricas de Cultura, como: realidade virtual, autômatos, robótica, drones e maker.

Quando? 13, 14, 20, 21, 27 e 28 de junho, das 10h às 17h

Onde? Edifício Oswald de Andrade

Como participar? Livre

Grupos Musicais do Núcleo de Desenvolvimento de Carreira da EMESP

Descrição: Apresentação de trios, quartetos, quintetos e sextetos musicais. O Núcleo de Desenvolvimento de Carreira da EMESP Tom Jobim foi criado com o objetivo de preparar jovens músicos para o mercado de trabalho. Por meio de um programa de capacitação e desenvolvimento de carreira, o Núcleo apresenta novas perspectivas de atuação e incentiva o aperfeiçoamento e o empreendedorismo musical. O primeiro edital lançado em 2020 selecionou 20 grupos de formações diversas para participarem de workshops sobre administração de carreira e produção musical, e ensaios sob a orientação de professores.

Quando? 14, 21 e 28 de junho, das 14h30 às 15h15

Onde? Fachada

Como participar? Livre.

Pocket show: Voz e violão

Descrição: Este projeto consiste em pocket shows com voz e violão, apresentando artistas de diversos gêneros musicais, oferecendo momentos de descontração e cultura durante o horário de almoço.

Quando? 12, 19 e 26 de junho, das 12h às 13h

Onde? Fachada

Como participar? Livre

O pioneirismo da obra de Claudio Pastro na arte e arquitetura sacras cristãs – Profª Me. Silvana Borges

Descrição: A palestra da Profa. Me. Silvana Borges abordará a tradição e modernidade na arte e arquitetura sacra cristãs, com início nos primórdios da organização do espaço sagrado para compreensão do caráter simbólico dos formatos e iconografias que originaram o templo cristão, até a apresentação da proposta de organização do espaço litúrgico a partir do Concílio Vaticano II (1961-1965): o ad fontes e aggiornamento; que no Brasil, encontrará o pioneirismo da obra de Cláudio Pastro (1948 – 2016).

Quando? 15 de junho, das 11h às 13h

Onde? Sala 3

Como participar? Livre

Iniciação à palhaçaria

Descrição: O participante experimentará através de improvisações, brincadeiras e exercícios práticos, os princípios que fazem parte dessa linguagem, como: escuta, presença, jogo, conexão e prazer, além de uma pesquisa sobre o ridículo em cada um/a/e.

Quando? 19 de junho, das 14h às 16h.

Onde? Cineclube.

Como participar? A oficina é aberta para qualquer pessoa de qualquer área profissional que queira ter seu primeiro contato com a Palhaçaria. Não precisa ter experiência em teatro ou palhaço. Com 20 vagas e, para se inscrever, buscar responsável Renato Consorti (011 997234942).

Exposição itinerante: Brasileiros na Hospedaria

Descrição: A exposição traz registros de brasileiros presentes na Hospedaria de Imigrantes do Brás, edifício em que se localiza o Museu da Imigração do Estado de São Paulo,presentes nas matrículas e fotografias, mas cujas histórias são pouco conhecidas. Desde o final do século XIX até a década de 1970, a Hospedaria acolheu migrantes, desabrigados, enfermos, presos políticos, alunos e professores. A invisibilidade dessas histórias revela nossa dificuldade de nos reconhecermos como um povo diverso. Esse é um primeiro passo para torná-los visíveis e promover reflexões.

Quando? 14 de junho até 11 de agosto de 2024, das 10h às 20h.

Onde? Espaço de Convivência

Como participar? Entrada gratuita.

Ensaio com a São Paulo Companhia de Dança

Descrição: Participe de uma oficina de dança contemporânea promovida pela São Paulo Companhia de Dança, com Beatriz Hack, e/ou assista um ensaio aberto do grupo. A aula terá trechos das coreografias que integrarão o repertório das apresentações da Companhia no Teatro Sérgio Cardoso com Milton Coatti, gerente de ensaios da SPCD.

Quando? 15 de junho, das 10h às 11h15.

Onde? Sala de ensaio da Companhia (sala 1) – 1º andar.

Como participar? A oficina é gratuita e tem capacidade para 25 pessoas, com inscrições no link; enquanto o ensaio aberto será para até 50 pessoas, com inscrições no link.

A iconografia da Cruz e do Cristo Crucificado no Primeiro Milênio – Prof. Romolo Picoli Ronchetti

Descrição: A proposta da palestra do Prof. Romolo Picoli Ronchetti é apresentar as primeiras representações da Cruz e de Cristo Crucificado bem como suas variações, ao longo do Primeiro Milênio

Quando? 29 de junho, das 11 às 13h

Onde? Sala 3

Como participar? Livre

Uso do espaço

Para os fazedores de cultura que desejam utilizar os espaços do Edifício, a Secretaria estabeleceu alguns critérios. A resolução publicada no Diário Oficial do Estado esclarece que os interessados devem enviar um formulário de solicitação para o e-mail oswalddeandrade@sp.gov.br ou comparecer ao edifício. Lá, se dirigir ao balcão de atendimento, de segunda a sexta-feira (exceto feriados e pontos facultativos), das 10h às 17h, com no mínimo sete dias úteis de antecedência da data desejada para a utilização do espaço.

É parte do requerimento que o proponente descreva a natureza do seu projeto, suas necessidades específicas e apresente uma breve biografia do responsável técnico e zele pelo espaço público, deixando-o nas mesmas condições antes do seu uso. A partir disso, a Secretaria irá avaliar o pedido e dar seguimento aos trâmites de liberação ou não para uso das salas, teatro e pátio.

A pasta seguirá os seguintes critérios de análise: relevância cultural do projeto apresentado; histórico e contribuição, para a comunidade artística, do responsável técnico do projeto; e equidade na distribuição dos espaços entre todos os agentes culturais solicitantes.