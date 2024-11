Edifício Oswald de Andrade apresenta programação cultural diversificada e gratuita

O Edifício Oswald de Andrade, no Bom Retiro, encerra o ano com uma programação cultural repleta de atividades gratuitas para todos os públicos. Sede do CULTSP PRO – Escolas de Profissionais da Cultura, da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, o espaço se destaca com espetáculos teatrais, como “Aki Eu Era Feliz”, que mistura magia e reflexão sobre a felicidade, e “Determinadas Pessoas – Weigel”, que homenageia a trajetória de Helene Weigel. Além disso, o edifício será palco de eventos como a Feira de Arte de Rua Oswald de Andrade e a Feira do Bom Retiro, reafirmando seu papel como um polo de criatividade e troca de conhecimento.

A programação começa com o emocionante espetáculo “Aki Eu Era Feliz”, no dia 1º de dezembro, às 16h, na Sala 07. Voltado para todas as idades, a peça conta a história de três crianças, Niara, Gael e Aruana, que vivem em uma tranquila cidade litorânea e exploram portais mágicos. Contudo, um desastre ambiental coloca tudo em risco, e Aruana fica presa em um portal. A partir daí, inicia-se uma jornada repleta de desafios, aprendizados e reflexões sobre o que realmente significa ser feliz. A direção é assinada por Sérgio de Azevedo, que conduz a talentosa equipe em uma experiência mágica e sensível.

Outro destaque teatral é o espetáculo “Determinadas Pessoas – Weigel”, em cartaz nos dias 1, 6, 7, 8, 13, 14 e 15 de dezembro, com apresentações às sextas e sábados às 20h e aos domingos às 18h, na Sala 11. A peça mergulha na trajetória de Helene Weigel, atriz e colaboradora essencial de Bertolt Brecht. Interpretada com maestria por Esther Góes, Helene é apresentada como uma mulher multifacetada, que conciliou o papel de artista visionária com os desafios de ser mãe, esposa e gestora de um dos mais importantes grupos teatrais do mundo. Uma obra densa, com direção de Ariel Borghi, que conecta história, arte e reflexão.

Nos dias 5 e 12 de dezembro, o público poderá assistir ao espetáculo “EU | TELMA”, às 20h, na Sala 03. Com uma abordagem delicada e poética, a peça narra os desafios do cuidado no fim da vida, o luto e a exaustão emocional de quem cuida. A atriz e diretora Nicole Marangoni traz sua experiência pessoal em uma autoficção intimista, que convida a plateia a refletir sobre a finitude e a empatia.

Ainda no campo teatral, a peça infantil “Pororoca” será apresentada no dia 20 de dezembro, às 15h, também na Sala 03. A história acompanha Aruá, um molusco do rio Amazonas que vê sua vida virar de cabeça para baixo após ser arrastado pela força da pororoca. Em meio às mudanças e desafios, Aruá embarca em uma jornada para recuperar sua concha e se adaptar ao novo cenário. A obra, dirigida por Victoria Ariante, mistura fantasia e aprendizado, envolvendo as crianças em uma experiência interativa.

Além das apresentações teatrais, o Edifício Oswald de Andrade será palco de diversos eventos culturais. No dia 6 de dezembro, das 15h às 19h, acontece a 1ª Mostra AIDS, um encontro que reúne ongs e coletivos de HIV/Aids para expor projetos e ações realizadas em 2024. O evento também contará com apresentações artísticas e um espaço para diálogo com autoridades e o público, promovendo conscientização e inclusão.

Já no dia 7 de dezembro, a Feira de Arte de Rua Oswald de Andrade toma conta dos espaços internos e externos do edifício. O evento celebra a arte urbana paulistana com grafites, performances, exposições, workshops e intervenções artísticas. Um dos momentos mais aguardados será a inauguração do Muro da Oswald, uma obra de arte colaborativa que reafirma o papel do espaço como um marco cultural na cidade.

No dia 14 de dezembro, das 14h às 18h, o prédio receberá o ensaio do Bloco União de Blocos, trazendo o ritmo do Carnaval para animar o público e aquecer os tambores para 2025. Além disso, a Liga Independente das Escolas de Samba de São Paulo – LIGA-SP fará uma exposição no edifício sobre o Carnaval.

No dia seguinte, 15 de dezembro, das 10h às 18h, acontece a Feira do Bom Retiro, uma feira multicultural em parceria com a comunidade coreana local, para celebrar a diversidade gastronômica, artística e cultural do bairro.

Por fim, durante todo o mês, às terças e quintas-feiras, o Tour CULTSP PRO oferece visitas guiadas para grupos agendados, apresentando o programa e o edifício histórico para estudantes da rede pública e moradores da região.

Serviço:

Edifício Oswald de Andrade

Endereço: Rua Três Rios, 363 – Bom Retiro, São Paulo, SP

Entrada: Gratuita para todas as atividades

Classificação etária: Consulte por atividade

Mais informações: www.cultsppro.org.br

Atividades:

Aki Eu Era Feliz

Data: 01/12 (domingo) | Horário: 16h | Local: Sala 07

Resumo: Um espetáculo infantil sobre amizade, aventura e desafios ambientais, em que três crianças descobrem o verdadeiro significado da felicidade ao enfrentarem a perda e mudanças em suas vidas.

Classificação etária: Livre | Duração: 60 minutos

Determinadas Pessoas – Weigel

Datas: 01, 06, 07, 08, 13, 14 e 15/12

Horários: Sextas e sábados às 20h | Domingos às 18h | Local: Sala 11

Resumo: A vida e obra de Helene Weigel, atriz e parceira de Bertolt Brecht, são retratadas com profundidade neste espetáculo que explora sua relevância artística e pessoal.

Classificação etária: 14 anos | Duração: 120 minutos

EU | TELMA

Datas: 05 e 12/12 (quintas-feiras) | Horário: 20h | Local: Sala 03

Resumo: Uma narrativa íntima e poética sobre os desafios do cuidado, o luto e a finitude, abordada com sensibilidade em uma autoficção impactante.

Classificação etária: 14 anos | Duração: 50 minutos

1ª Mostra AIDS

Data: 06/12 (sexta-feira) | Horário: 15h às 19h | Local: Espaço de Convivência

Resumo: Feira expositiva com ONGs e coletivos de HIV/Aids, com apresentações artísticas e espaço para diálogo sobre ações e projetos realizados em 2024.

Classificação etária: Livre

Feira de Arte de Rua Oswald de Andrade

Data: 07/12 (sábado) | Local: Espaços interno e externo

Resumo: Evento que celebra a arte urbana de São Paulo com grafites, performances, workshops e intervenções artísticas. Inclui a inauguração do Muro da Oswald.

Classificação etária: Livre

Exposição Carnaval e Ensaio de Bloco de Carnaval – União de Blocos

Data: 14/12 (sábado) | Horário: 14h às 18h | Local: Edifício Oswald de Andrade

Resumo: Ensaios carnavalescos abertos ao público, trazendo os ritmos e a alegria dos blocos de rua para o final do ano.Além disso, teremos a Exposição Carnaval produzida pela Liga Independente das Escolas de Samba de São Paulo LIGA-SP.

Classificação etária: Livre

Feira do Bom Retiro

Data: 15/12 (domingo) | Horário: 10h às 18h | Local: Edifício Oswald de Andrade

Resumo: Feira multicultural com a participação da comunidade coreana local, promovendo gastronomia, cultura e arte.

Classificação etária: Livre

Tour CULTSP PRO

Datas: Terças e quintas a partir de 05/12 | Horários: 14h e 16h | Local: Edifício Oswald de Andrade

Resumo: Visitas guiadas para apresentar o programa CULTSP PRO e o edifício histórico, com foco em estudantes da rede pública e grupos locais.

Classificação etária: Livre

Pororoca

Data: 20/12 (sexta-feira) | Horário: 15h | Local: Sala 03

Resumo: Espetáculo infantil que explora as mudanças no habitat do rio Amazonas através da história de Aruá, um molusco em busca de sua concha perdida. Interativo e educativo.

Classificação etária: Livre | Duração: 40 minutos