Edições Sesc lançam ‘Graciliano: romancista, homem público, antirracista’

Autor de obras clássicas da literatura nacional, Graciliano Ramos (1892-1953) teve em vida uma atuação menos conhecida como administrador público. Essa faceta do grande romancista da segunda geração do modernismo brasileiro é revelada em Graciliano: romancista, homem público, antirracista, do pesquisador Edilson Dias de Moura, novo lançamento das Edições Sesc São Paulo. O evento de lançamento acontece no dia 27 de março, quarta-feira, a partir de 19h, no Sesc 14 Bis. Será uma aula aberta com o autor Edilson Dias de Moura, seguida de sessão de autógrafos.

O livro teve origem na pesquisa de doutoramento de Moura, que, ao mesclar análise literária, consulta documental e história, fez descobertas sobre o escritor, chegando a um estudo inédito sobre como a postura política de Graciliano em sua vida pública teve influência direta na produção de seus romances.

Alagoano nascido em Quebrangulo, Ramos foi prefeito de Palmeira dos Índios entre 1928 e 1929, diretor da Imprensa Oficial de Alagoas em 1931 e diretor de Instrução Pública do mesmo estado entre 1933 e 1936. Neste último cargo, colocou em prática ações voltadas ao ensino laico, ao acesso de crianças negras à escola pública, à profissionalização do magistério, à distribuição de merenda e à promoção de professoras negras a cargos escolares diretivos, por exemplo.

Iniciativas como essas acabaram por desagradar determinados setores conservadores da sociedade, que já se direcionava ao Estado Novo. O clima hostil decorrente do posicionamento progressista de Graciliano culminou com seu afastamento do cargo e com sua prisão arbitrária, em 1936 (a experiência na prisão deu origem ao livro autobiográfico Memórias do cárcere, publicado postumamente em 1953).

Moura intercala a vivência de Ramos como homem público à análise literária de seus quatro romances: Caetés (1933), São Bernardo (1935), Angústia (1936) e Vidas Secas (1938), todos publicados na década de 1930. O tecido social e o cenário da educação no Brasil à época, especialmente na região Nordeste, aparecem com frequência na literatura de Graciliano, e a pesquisa de Moura desnuda justamente como essa presença é reflexo das relações entre o trabalho de criação literária e a atuação inovadora do escritor alagoano como administrador público.

Em uma época de racismo institucionalizado e forte conservadorismo, o compromisso progressista e antirracista de Graciliano Ramos tanto em sua vida pública como em sua arte pode fortalecer as lutas já existentes e inspirar novas, em prol de uma educação mais igualitária e de um país definitivamente contra o racismo.

O crítico analisa a persona pública para buscar os elementos que articulam a visão de mundo expressa nos romances naquilo que Graciliano já escrevia antes de publicar qualquer livro – e também nas atividades que exercera antes disso.

Luís Bueno

SOBRE O AUTOR

EDILSON DIAS DE MOURA é professor, pesquisador, editor e autor de materiais didáticos. Mestre e doutor em Literatura Brasileira pela Universidade de São Paulo (USP), mesma instituição em que obteve os graus de bacharel e licenciado em língua portuguesa. Seus campos de pesquisa são a teoria literária, a semiótica, a historiografia, a estética do ato de leitura e a teoria da recepção.

SOBRE AS EDIÇÕES SESC SÃO PAULO

Pautadas pelos conceitos de educação permanente e acesso à cultura, as Edições Sesc São Paulo publicam livros em diversas áreas do conhecimento e em diálogo com a programação do Sesc. A editora apresenta um catálogo variado, voltado à preservação e à difusão de conteúdos sobre os múltiplos aspectos da contemporaneidade.

Ficha técnica:

Graciliano: romancista, homem público, antirracista

Autor: Edilson Dias de Moura

Edições Sesc São Paulo

Número de páginas: 388

ISBN: 978-85-9493-263-1

Preço de capa: R$ 85,00

Os títulos das Edições Sesc São Paulo podem ser adquiridos em todas as unidades do Sesc São Paulo, nas principais livrarias, em aplicativos como Apple Store e Google Play, e pelo portal http://www.sescsp.org.br/loja

Serviço

Lançamento Graciliano: romancista, homem público, antirracista, de Edilson Dias de Moura

Dia 27 de março, quarta-feira, às 19h

Aula aberta com Edilson Dias de Moura, seguida de sessão de autógrafos

Sesc 14 Bis

R. Dr. Plínio Barreto, 285 – Bela Vista, São Paulo – SP, 01313-020

www.sescsp.org.br/unidades/14-bis/