Edição Especial: Mercado Místico completa 13 anos com diversas atrações gratuitas

Aos apreciadores e amantes do mundo místico anotem na agenda: nos dias 02 e 03 de março, acontece a edição especial de 13 anos do tradicional Mercado Místico, no Club Homs, na Avenida Paulista, ao lado do Metrô Brigadeiro.

Com entrada gratuita e classificação livre, o evento terá uma série de atrações com mais de 120 expositores apresentando produtos místicos, de autocuidado/bem-estar, decoração, acessórios, moda, entre outras atividades. Outro destaque será o Festival de Comida Mexicana que contará com chefs de cinco países, além de opções como hambúrguer, crepes, sobremesas como merengue, cocada, brownies, trufas, brigadeiros e outros.

DANÇA À ALMA E A MENTE

Outro atrativo desta edição especial, será a vivência de danças para despertar a autoestima feminina e autoconhecimento. “Nestes dois dias iremos apresentar diversos tipos de danças gratuitas como a American Tribal e o workshop de dança cigana. Nosso principal objetivo é mostrar toda a diversidade de estilos que ajudam o público conhecer e aceitar seu próprio corpo”, ressalta Marcio Alvarez, CEO da Art Shine Eventos, idealizador e responsável pela realização do Mercado Místico.

PROGRAMAÇÃO

Nos dois dias de eventos, o público pode participar de 14 palestras gratuitas. Dentre eles com as espiritualistas Dani De Maria Gun e Juliana Martinez; os astrólogos Thiago Cordeiro, Fabi Fortunato, Astro Elias, entre outros especialistas. Também haverá mais de 13 vivências interativas; com oficinas de bastão de ervas, banhos e dança cigana. A edição especial do Mercado Místico contará com 70 apresentações artísticas nos dois dias e mais de 39 oraculistas com atendimento a preços populares, como leitura de mãos, búzios, vidas passadas, borra de café entre outros.

Outro destaque na programação especial gratuita será a limpeza xamânica realizada pelo Espaço Cyda Godoy, fundado por Cyda Godoy, uma mãe de santo que dedicou 30 anos em curas herbais e práticas espirituais, que atualmente é guiada pela sua filha, Nadyja, que continua trazendo soluções ancestrais para problemas modernos, cuidando de saúde, bem-estar emocional, questões espirituais, financeiras e relacionamentos.

A limpeza xamânica é uma terapia de cura que, através do método de extração Xamânica, com utilização dos 04 elementos da natureza, faz uma de limpeza energética muito profunda. Este processo permite detectar e limpar energias que estão no campo energético de uma pessoa mas não lhe pertencem. A limpeza acontecerá em uma sala, com atendimento de grupos de até 08 pessoas por vez.

“Nosso principal objetivo é valorizar/incentivar os microempreendedores e girar o ecossistema da economia criativa, como oferecer ao público expositores que produzem biocosméticos”, finalizou Marcio, da Art Shine Eventos.

SERVIÇO

MERCADO MÍSTICO

Dias: 02 e 03 de Março

Horário: das 10h às 20h

Local: Club Homs, na avenida Paulista, 735 – Bela Vista – A 200 metros do Metrô Brigadeiro

Entrada: Gratuita

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO

Expositores Diversos: + 120 expositores

Produtos Diversos Místicos: Grimórios, Caldeirão, Vassoura de Bruxa, Kits Energéticos, Chapéu de Bruxa, Varinhas mágicas, Bastões, Pedras e Cristais, Incensos, Orgonites, Velas, Gnomos, Fadas, Difusores, Baralhos e Tarot, Livros e Diários, ferramentas de radiestesia ,produtos wicca.

Produtos de autocuidado e bem estar: sabonetes, cremes hidratantes, shampoo, sprays energéticos, protetor labial, óleos essenciais, perfumes, aromatizadores, água para lençóis, banhos naturais, escalda pés, chás, sais de banhos

Decoração: cerâmica, luminárias, imagens religiosas, taças, quadros, incensários, mandalas, imãs, mobiles, espelhos

Acessórios: Acessórios com pedras e cristais, prata, japamalas, circlets, gargantilhas, pulseiras, colares de orixás e outros

Moda: Indiana, Xamânica, Medieval, Mística

Serviços: Flash Tattoo, Tattoo de Henna, Massagem, Reflexologia, Limpeza Xamanica, Oraculistas

Palestras: 14 palestrantes (As palestras acontecem no auditório com capacidade para 150 pessoas. Normalmente são assistidas, sendo algumas com momento interativo com o público)

Vivências: 13 facilitadores de vivências (As vivências acontecem no palco do salão nobre e são interativas, com a participação do público)

Oficinas/Workshop: 03 oficinas – Workshop de Bastão de Ervas, Oficina de montagem de banhos e Oficina de Dança Cigana (acontece nos palcos)

Apresentações Artísticas: 35 sábado e 35 domingo (entre danças solo e apresentações de grupo )

Oraculistas: 39 oraculistas

Tipos de Oráculos / Leituras: Leitura de mãos, vidência dos olhos, bola de cristal, baralho cigano, vidas passadas, fotomancia, dadomancia, oráculo das conchas, borra de café, radiestesia, runas, tarot cósmico, tarot egipcio, búzios, entre outros

PALESTRAS SÁBADO – AUDITÓRIO

12h – Astro Elias – Energia, o centro do ser

13h10 – Kelly Lima – Histórias de Maria Padilha

14h20 – Cris Meinberg – Palestra e Benzimento contra demanda

15h45 – Dani de Maria Gun – Intuição: o poder da energia feminina

17h – Thiago Cordeiro – O poder da alegria na espiritualidade e astrologia

18h – Cigano Renan – O poder da gratidão

19h – Jessyca Natann – Vênus e o amor astrologia

PALESTRAS DOMINGO – AUDITÓRIO

12h – Iyá Vanju – Frida Kahlo: Sua jornada através do tarot

13h – Devaneio de Bruxa – Monsen Ween – A bruxa que habita em mim

14h15 – Juliana Martinez – Como os cristais transforma sua vida

15h30 – Marcela Rivera – Como alcançar seus objetivos em 2024 com os arquétipos das Deusas

16h30 – Bruno Ksaro – Previsões astrológicas para o ano novo astrológico

17h30 – Fabi Fortunato – Tarot e as fases da lua

18h45 – Bia Rocha – Como equilibrar as energias através dos chás

VIVÊNCIAS SÁBADO – PALCO NOBRE

11h15 – Cigana Kalila – Ritual cigano para abertura de caminhos em 2024

12h30 – As filhas da luz – Sound healing – A cura através do som

14h – Beatrix Cacau – Ritual do Cacau

15h20 – Espaço Cyda Godoy – Vivência dos 04 elementos

16h30 – Curado Ancestral – Encontro com Gaia através da sua erva de poder

17h30 – Lu Zanetta – Ritual de Exu para trazer limpeza e prosperidade

18h45 – Tati Sebenello – Oficina de montagem de banhos

VIVÊNCIAS DOMINGO – PALCO NOBRE

11h – Chris Guimma – Prática de magnetismo – Método Phenomenon

12h30 – Marcela Rivera – Meditação Ativa da Kundalini

13h45 – Espaço Cyda Godoy – Ritual Abre Caminhos com Poder das Ervas

15h – Tânia Gori – A benção das bruxas

16h15 – Elaine Lima – Cerimônia do Cacau – A magia da ancestralidade

17h40 – Yamara – Workshop de Bastão de Ervas

19h – Daniela Patto – Como cosméticos mágicos podem de ajudar a elevar sua frequência

WORKSHOP DANÇA CIGANA

DOMINGO – 03/03 – 16h – LADY AGATHA – OFICINA DE DANÇA CIGANA