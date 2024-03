Edição especial da Ayrton Senna Racing Day revela KITs dos participantes

Como parte da programação oficial de homenagens aos 30 anos de legado do tricampeão mundial Ayrton Senna, a Senna Brands realiza a 19ª edição da Ayrton Senna Racing Day e a Senninha Racing Day, que acontecem no dia 1º de maio de 2024, no Autódromo de Interlagos, cenário de vitórias históricas do ídolo brasileiro.

Os kits exclusivos para os atletas participantes foram anunciados nesta semana. As modalidades são a partir dos 14 anos para 5K e 18 anos para 10K e 21K. Para as crianças, a corrida interativa é dedicada para o público de 3 e 12 anos e será dividida em categorias de acordo com as idades.

Os participantes que se inscreveram no “Kit Run” vão receber mochila, camiseta, número no peito e medalha de participação. Já o “Kit Pole Position”, mais completo, contempla todo o pacote básico, mais viseira e pochete. No kit para crianças, destaque para a mochila do Senninha e um copo do personagem que pode ser colorido com giz de cera, que também está no material.

Serviço

Senninha Racing Day – Dia 1 de maio de 2024

Ayrton Senna Racing Day – Dia 1 de maio de 2024

Autódromo de Interlagos – Av. Sen. Teotônio Vilela, 261

