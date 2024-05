Edição do Villa Solidária recebe 60 crianças do projeto Shalon, de Santo André

Na tarde da última terça-feira, o Buffet Villa Kids Galpão, promoveu o seu evento mensal, o Villa Solidária, em parceria com o Fundo Solidário da Prefeitura de Santo André. Cerca de 60 crianças, de 6 a 10 anos, do projeto Shalom, receberam uma grande festa com direito a muitas comidinhas gostosas, música, brincadeiras e diversão.

“É uma imensa alegria poder oferecer essa experiência para essas crianças. Ver o brilho em seus olhos e os sorrisos que se formam em seus rostos é algo que aquece o coração de uma maneira única. Esses momentos nos lembram do poder transformador do amor e da generosidade, reafirmando o propósito maior por trás do nosso trabalho”, ressalta Tatiana Parise, proprietária do buffet.

O projeto Shalom, contempla as crianças e suas famílias, estimulando uma cultura de paz e convivência comunitária, prevenindo situações de risco social e facilitando o acesso a políticas de educação, saúde, cultura, esporte e lazer.

A iniciativa visa proporcionar momentos de alegria e diversão para crianças em situação de vulnerabilidade, sendo realizada toda última terça-feira de cada mês, com diferentes instituições assistidas pelo órgão municipal. Além disso, as famílias que contratam a festa no Villa Kids fazem parte desta corrente do bem, uma vez que parte da verba de cada contrato fechado é destinada a realizar a Festa Solidária.

Além do evento, o buffet também arrecada doações no local, como roupas em bom estado, calçados, materiais escolares, brinquedos, kits de higiene e produtos alimentícios. Os interessados em contribuir podem entrar em contato através do Instagram (@buffetvillakidsgapao) ou visitar o espaço de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, e aos sábados e domingos, das 9h às 21h.