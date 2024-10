Edição do PaGGodin de Léo Santana, em SP, é adiado para domingo (20) devido a previsão de fortes chuvas

Devido a alerta de temporal com rajadas de vento emitido pela defesa Civil de São Paulo, para este sábado, dia 19 de outubro, os organizadores do PaGGodin de Léo Santana, prezando pela segurança de todos, decidiram adiar o evento para o DOMINGO, dia 20 de outubro, no mesmo local (Parque Ibirapuera) e com as participações confirmadas de: Péricles, Thiaguinho e MC Daniel.

Os portões abrem ao meio-dia de domingo (20) e o show começará pontualmente às 14h30. Às 15h30 Thiaguinho sobe ao palco do PaGGodin, seguido por MC Daniel às 17h30. Às 20h30 é a vez de Péricles e das 21h às 22h o after do GG.

Quem não puder comparecer ao PaGGOdin do GG na nova data, será reembolsado pela Ingresse, conforme comunicado que será enviado pela plataforma.

O “PaGGodin” é fruto da parceria entre a Salvador Produções e a R2, de Brasília. Para maiores informações acesse @paggodinoficial.

SERVIÇO:

PAGGODIN SÃO PAULO

Léo Santana e Convidados

Data: NOVA DATA 20/10 (DOMINGO)

Local: Parque Ibirapuera

Ingressos: https://ingresse.com/paggodin-sao-paulo/