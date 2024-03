Edição de estreia do ‘Tigela Cheia’ teve 200 Kg em troca de garrafas plásticas por ração

No último sábado (9), na Tenda Multicultural do Complexo Ayrton Senna, o lançamento oficial do programa ‘Tigela Cheia’, desenvolvido pela Prefeitura de Ribeirão Pires, por meio da Secretaria de Meio Ambiente e Bem-Estar Animal, contou com a adesão dos munícipes e possibilitou a troca de 200 kg de garrafas plásticas por ração de cães e gatos.

Inspirado no programa Moeda PET, implementado pela Prefeitura de Santo André e pelo Núcleo de Inovação Social do município, o “Tigela Cheia” possibilita que, a cada quilo de garrafa pet entregue, os participantes recebam uma quantidade correspondente de ração para animais, que pode ser destinada às ONGs e protetores independentes da Estância.

Todo material reciclável oriundo do “Tigela Cheia” contribui para a geração de renda dos profissionais da Cooperpires, cooperativa de catadores de materiais recicláveis da cidade, e, consequentemente, estimula a coleta seletiva e reciclagem em Ribeirão Pires.

O prefeito Guto Volpi expressou sua gratidão à população pelo apoio ao ‘Tigela Cheia’. “É incrível ver o engajamento dos nossos munícipes em ações que promovem a sustentabilidade e o cuidado com os animais. Esta é apenas a primeira de muitas edições que estamos planejando, e esperamos que o programa cresça e se fortaleça ao longo do tempo”, declarou o prefeito.

Acompanhado da família, Alexandre Tiezzi realizou a doação de 1 kg de garrafa pet. “O projeto é excelente, porque tira as garrafas que seriam jogadas no meio ambiente e as leva para um local onde serão descartadas corretamente. Essa ração será doada para animais que precisam de ajuda”, comentou.

A primeira edição do ‘Tigela Cheia’ contou com o apoio do Cerealista Oliveira, da Native e da Penapel que, juntos, doaram 400kg de ração para serem trocadas pelas garrafas pet.

O evento contou ainda com a Feira de Adoção de Cães e Gatos que doou 11 pets para munícipes da Estância, todos castrados e vacinados, ou com garantia do procedimento pelo poder público municipal. Além disso, a vacinação antirrábica aplicou 90 doses de imunizantes em pets.