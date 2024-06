Edição 2024 do FatecLog começa nesta sexta-feira (14) na Fatec Jundiaí

A 15ª edição do Congresso de Logística das Faculdades de Tecnologia do Estado (Fatecs), conhecido como FatecLog, começa nesta sexta-feira (14), na Fatec Jundiaí. Com o tema Logística com inovação e ESG (sigla em inglês para governança ambiental, social e corporativa), o evento oferece, até sábado (15), atrações como palestras com profissionais do setor, workshops, minicurso, visitas culturais e apresentação de artigos científicos. É possível se inscrever para acompanhar as atividades no dia e local do evento, caso haja disponibilidade de vagas.

Com a participação de professores, alunos e empresários, o FatecLog tem o objetivo de levar atualização, capacitação e conhecimentos para que os estudantes possam atuar com excelência no mercado de trabalho. Nos dois dias de congresso, serão apresentados mais de 370 artigos de alunos e pesquisadores de Fatecs, bem como de outras instituições de ensino.

“A programação é desenvolvida para estimular a publicação e a divulgação de trabalhos científicos, além de aproximar os estudantes da comunidade empresarial”, explica o diretor da Fatec Jundiaí, Francesco Bordignon. “Também esperamos promover oportunidades de expansão de parcerias, patrocínios e colaborações para evolução e planejamento estratégico do Ensino Tecnológico.”

Entre os assuntos abordados nas palestras estão gestão inteligente de frotas, implementação de torres de controle, tecnologia, automação e robótica.

“O congresso proporciona integração entre os estudantes das Fatecs participantes e de outras instituições de ensino. Permite também que os jovens apresentem sua produção de conhecimento para um público além do acadêmico, ao mesmo tempo que os aproxima das tendências do mercado e de potenciais futuros empregadores e parceiros”, conclui Bordignon.

Organização

Considerado um dos maiores congressos de logística do Brasil, o FatecLog é organizado por um comitê composto por representantes de 23 Fatecs que oferecem os cursos superiores de tecnologia em Logística, Logística Aeroportuária, Gestão de Logística Integrada, Gestão Portuária e Transporte Terrestre.

As unidades estão localizadas nos municípios de Americana, Barueri, Bebedouro, Botucatu, Bragança Paulista, Campinas, Capital (Zona Leste e Zona Sul), Carapicuíba, Guaratinguetá, Guarulhos, Indaiatuba, Jaú, Jundiaí, Lins, Mauá, Mogi das Cruzes, Santos, São José dos Campos, São Sebastião, Sorocaba, Sumaré e Taubaté.

A última edição do FatecLog, realizada na Fatec Americana, no ano passado, contou com a presença de 1,6 mil pessoas e apresentação de mais de 360 trabalhos.

Vestibular

Logística, Logística Aeroportuária, Gestão de Logística Integrada, Gestão Portuária e Transporte Terrestre estão entre as 92 opções de cursos superiores de tecnologia oferecidas pelas Fatecs no processo seletivo para o segundo semestre de 2024. Ainda dá tempo de concorrer a uma vaga para estudar em unidades presentes em todas as regiões do Estado. As inscrições foram prorrogadas até as 15 horas desta quinta-feira (13), exclusivamente pelo site vestibularfatec.com.br.

Serviço

15ª edição do FatecLog

Local: Fatec Jundiaí – Espaço Expressa

Endereço: Av. União dos Ferroviários, 1760 – Centro

Data: 14 e 15 de junho

Inscrições e mais informações: site.fateclog.com.br