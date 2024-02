Ediane Maria pede que Derrite seja investigado por improbidade 

A deputada estadual Ediane Maria (PSOL-SP) apresentou, nesta quinta-feira (22), uma representação ao Ministério Público para que investigue, por improbidade administrativa, a conduta do Secretário de Segurança Pública, Guilherme Derrite, à frente da Operação Escudo e da Operação Verão, que juntas já provocaram mais de 80 mortes na Baixada Santista.

Entre as condutas suspeitas de Derrite destacam-se a realocação de um grande contingente policial a partir de critérios ainda não esclarecidos, a transferência injustificada de oficiais críticos das operações de vingança de seus postos, o uso de efetivo e equipamentos sem observância de proporcionalidade, necessidade e adequação, além da personalização dos atos da administração na figura do Secretário.

“Não dá para um secretário permitir que todo esse horror continue acontecendo no Estado. A pasta tem mobilizado recursos para a execução de operações de vingança, e isso levanta, sim, suspeitas de improbidade administrativa. O Governo precisa entender que Segurança Pública é para proteger a população, e não o contrário”, enfatiza Ediane Maria.

O documento enviado pela deputada pede que o Ministério Público identifique os recursos empregados nas referidas operações, as justificativas para o seu uso, além da fundamentação para as transferências de comandantes, uma vez que tais decisões devem ser fundadas em critérios técnico-normativos e não em preferências políticas pessoais do Secretário.