Edap promove workshop sobre liderança para servidores da Escola do Legislativo

A Escola Diadema de Administração Pública (EDAP) realizou nesta sexta, dia 02, o workshop “Liderança e Relações Interpessoais”, dirigido para 45 servidores (diretores, gerentes e chefes dos setores e de gabinetes) da Câmara Municipal de Diadema. O evento teve como objetivo oferecer conhecimentos teóricos e práticos para as lideranças da Câmara aplicarem nas ações desenvolvidas no dia a dia.

“O workshop é uma parceria da Edap com a Escola do Legislativo de Diadema (ELD), criada em 2023. Ele tem como objetivo capacitar melhor as lideranças para enfrentar, de forma menos estressante e mais eficaz, as demandas que surgem”, afirma João Vaz, coordenador da EDAP e palestrante do workshop.

O evento é classificado de acordo com o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável – ODS 16 (Paz, Justiça e Instituições Eficazes), da ONU (Organização das Nações Unidas), que consiste em “promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis”.

O encontro promoveu uma reflexão sobre os conceitos de liderança e dicas práticas para que eles sejam aplicados diariamente. O workshop abordou temas como “Características dos Líderes”, “Pessoas X Recursos”, “Pirâmide de Maslow (necessidades humanas básicas e realizações pessoais)”, “Herzberg (psicólogo e professor de gestão empresarial americano) e a Teoria dos Dois Fatores – Motivacionais e Higiênicos (preventivos)”, “Teorias de Liderança”, “Poder da Organização”, “Estilos de Administrar”, “Diferenças entre Chefe e Líder”, “Ética”, “Líder como Exemplo”.

Um dos participantes do workshop foi Elias Ribeiro da Rocha, de 62 anos, gerente técnico-legislativo. “O encontro foi muito produtivo e importante. O conjunto das informações transmitidas, tanto práticas quanto teóricas, fez com que refletíssemos como podemos aperfeiçoar o papel de líder em nossas funções no dia a dia de nossas atividades na Câmara Municipal”, afirma.

Para Flora Joana Rodrigues, 42 anos, servidora do Almoxarifado e Patrimônio da Câmara, a abordagem dos temas do workshop foi muito boa. “O encontro nos mostrou, de forma prática, estratégias que podemos desenvolver para aperfeiçoar a liderança no serviço”, relata.

Parceria com a Escola do Legislativo

De acordo com a diretora-geral da Escola, Marcilene dos Santos Andrade, a realização do workshop é fruto de uma parceria com Edap, que inclusive vai de encontro de um dos objetivos da Escola do Legislativo de Diadema, que consiste na busca de parcerias com outras escolas de governo. “Acredito que esta formação muito contribuiu para o nosso processo de formação, nos proporcionando conhecimento e aperfeiçoamento no nosso dia a dia”, diz Marcilene.

“Acho importante estabelecermos um espírito de liderança em nossos servidores, principalmente aqueles que ocupam funções que gerenciam e coordenam os departamentos da Câmara, a fim de promover motivação na equipe, buscando colaboração e engajamento”, conclui.

Em relação às atividades futuras, Marcilene explica que a Escola do Legislativo se encontra em fase de planejamento de atividades para 2024, tanto para o público interno quanto externo. “Neste primeiro momento queremos trazer atividades voltadas à capacitação e aperfeiçoamento de nossos colaboradores”, afirma Marcilene.