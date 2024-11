Ed Motta pede desculpas após repreender roadie em festival Rock The Mountain

O cantor Ed Motta, renomado artista brasileiro, emitiu um pedido de desculpas na última quarta-feira, dia 20, após um incidente envolvendo um roadie durante sua apresentação no festival Rock The Mountain, realizado em Petrópolis, Rio de Janeiro. O ocorrido se deu no domingo anterior, dia 17.

Através de uma declaração publicada em seu perfil oficial no Instagram, a equipe de Ed Motta explicou que o início do show foi marcado por uma série de falhas relacionadas à disposição dos equipamentos no palco, o que comprometeu significativamente a performance e a movimentação do artista. Além disso, problemas técnicos também foram registrados durante o espetáculo.

“Em meio ao grande estresse provocado pela situação, Ed dirigiu-se de maneira inadequada a um dos roadies da equipe”, informou a nota. Este mesmo profissional já havia atuado satisfatoriamente em uma apresentação do cantor no dia 10 daquele mês.

Ainda segundo o comunicado, Ed Motta rapidamente reconheceu que sua reação foi desproporcional e impulsionada por emoções do momento. Durante a própria apresentação, o cantor teria feito um pedido de desculpas ao técnico e expressado seu desejo de mantê-lo na equipe.

“A resolução das questões técnicas e comunicacionais será conduzida internamente entre o artista e sua equipe com respeito e transparência”, concluiu a declaração. Ed Motta também se desculpou publicamente com os espectadores presentes no evento, seus fãs e colaboradores.

O incidente foi registrado em vídeo e amplamente compartilhado nas redes sociais, mostrando Ed Motta sentado ao teclado, repreendendo o roadie em questão ao microfone. A gravação revela o artista declarando que aquele seria o último show do técnico com ele, enquanto a plateia demonstrava pouco entusiasmo pela performance.

Posteriormente, ainda enfrentando dificuldades técnicas, Ed Motta teria dirigido palavras ofensivas ao roadie fora do microfone. A tentativa do profissional de se aproximar do cantor foi repelida com gestos e palavras ríspidas por parte de Motta.

A reação negativa do público presente foi evidente, manifestando desaprovação através de vaias e sinais negativos.

Conhecido por suas transmissões ao vivo frequentes, Ed Motta já esteve envolvido em outras controvérsias. Em junho, causou alvoroço ao chamar fãs de hip-hop de “burros“, mas logo se retratou com um pedido de desculpas público. Em entrevista concedida ao Estadão em outubro de 2023, o cantor classificou tais episódios como “burburinhos“, justificando seu comportamento como fruto de um humor “cáustico, ácido e cínico”, ressaltando que nem tudo dito em suas lives deve ser levado ao pé da letra.