Ecovias utiliza simulador de impacto e experiências em realidade virtual para reforçar a campanha Maio Amarelo

Prosseguindo com as atividades do Maio Amarelo, a concessionária Ecovias, responsável pelo Sistema Anchieta-Imigrantes, realizará outra importante iniciativa visando à promoção da segurança viária e a tomada de decisões ponderadas no trânsito, contando com a utilização do Simulador de Impacto com Realidade Virtual.

O dispositivo, que recria uma colisão traseira provocada pelo uso do celular ao volante, oferece uma experiência imersiva que permite ao usuário assumir o papel de motorista, presenciando os perigos e consequências de comportamentos inadequados no trânsito.

O equipamento será novamente utilizado durante a campanha do Maio Amarelo, no Complexo Imigrantes Borssato, em São Bernardo do Campo, das 8h às 13h, em parceria com a Polícia Militar Rodoviária. Os usuários que passarem pelo local também receberão panfletos educativos e lixeiras para veículos.

“O constante uso da tecnologia é fundamental para promover a conscientização no trânsito e sensibilizar os condutores sobre a importância de adotar comportamentos seguros”, destaca Fernando Ferreira, gerente de Operações da Ecovias e da Ecopistas. Ele enfatiza que as concessionárias estão comprometidas em reduzir cada vez mais os números de acidentes nas rodovias, e o simulador de impacto é uma ferramenta essencial nesse processo. “Através dessas simulações, podemos proporcionar aos participantes uma experiência realista dos perigos nas estradas e transmitir lições valiosas de segurança e responsabilidade ao trafegar”, complementa.

Como funciona o Simulador de Impacto

Ao adentrar o simulador e colocar os óculos de realidade virtual, a pessoa se enxerga no banco do motorista de um veículo em movimento. A tecnologia oferece uma experiência altamente realista, com imagem em 360° e som imersivo, mostrando o trecho da rodovia e todas as imprudências feitas pelo motorista até a colisão traseira em um caminhão. Após a experiência, a equipe da concessionária explica os erros que levaram à colisão, enfatizando a importância de evitar comportamentos perigosos no trânsito como excesso de velocidade, uso de celular ao volante, falta de atenção e desrespeito às sinalizações.

O equipamento pode ser utilizado por pessoas maiores de 12 anos de idade e que não apresentem problemas de saúde, já que, mesmo com baixa velocidade, é possível sentir o impacto da colisão e a projeção do corpo.

Óculos simulador de embriaguez

Além do simulador de impacto, as concessionárias do Grupo EcoRodovias levarão mais um dispositivo de conscientização no evento. O Óculos Simulador de Embriaguez utiliza um conjunto de lentes que criam uma distorção na visão, simulando os efeitos do consumo de álcool no organismo e na percepção ao dirigir sobre o efeito do álcool. A experiência é similar a níveis entre 0,38 e 0,71 mg de álcool por litro de sangue, o que equivale ao consumo de 2 a 4 latinhas de cerveja em um homem adulto com peso aproximado de 80 kg.

Serviço:

Ação educativa com o Simulador de Impacto com Realidade Virtual

Quando: Quarta-feira (29/05), das 8h às 13h

Onde: Complexo Imigrantes Borssato – Rodovia dos Imigrantes, 979, bairro Curucutu, São Bernardo do Campo