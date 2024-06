Ecovias realiza ação “Pit Stop Caminhoneiro” com orientações de segurança e serviços gratuitos

A Ecovias, responsável pelo Sistema Anchieta-Imigrantes, promoverá no dia 1º de julho de 2024 a ação “Pit Stop Caminhoneiro”, uma iniciativa voltada para a orientação de segurança e bem-estar dos caminhoneiros que trafegam pelas rodovias do SAI. A ação será realizada na base do km 40, das 8h às 11h.

O objetivo é proporcionar aos motoristas de caminhão um momento de pausa para cuidados com a saúde e segurança. Durante o evento, serão distribuídos panfletos informativos com orientações sobre segurança no trânsito e dicas para uma direção mais segura, especialmente focadas nas condições adversas que os caminhoneiros enfrentam diariamente. Haverá também a entrega de kits lanches e serão realizados testes de glicemia para monitorar a saúde dos motoristas.

Para garantir o sucesso da ação, a Ecovias contará com o apoio da Polícia Militar Rodoviária.