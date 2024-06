Ecovias prossegue com obras de revitalização de pavimento no trecho de serra da Via Anchieta no mês de junho

A concessionária Ecovias, que administra o Sistema Anchieta-Imigrantes (SAI), prossegue, em junho, com as obras de revitalização de pavimento no trecho de serra da Via Anchieta, que iniciaram em março e vão até novembro. Os trabalhos incluem os sentidos Norte e Sul, e também abrangem parte das rodovias dos Imigrantes e Padre Manoel da Nóbrega.

Com o objetivo de causar o menor impacto possível no trajeto dos usuários, a Ecovias priorizou a execução dos trabalhos para o período noturno. Neste mês, os serviços serão concentrados na pista Sul da Via Anchieta e ocorrerão de 4 a 27 de junho, de segunda a quinta-feira, com interdição total do km 40 ao km 55, sempre das 20h às 5h.

A pista Sul da Anchieta também receberá serviços que só podem ser realizados durante o dia, das 9h às 18h, para garantir a segurança dos trabalhadores, geralmente nas encostas e fora da plataforma da pista. As obras serão executadas nos dias 8, 15 e 22 de junho (sábados), também com interdição total do km 40 ao km 55.

Estão programados o recapeamento asfáltico, manutenção e reparos em viadutos e túneis, limpeza e revitalização de sinalização, recuperação de pavimento rígido, pintura, monitoramento de encostas e podas de árvores e vegetação. Esses serviços, além de serem importantes para manter a qualidade, segurança e o conforto dos usuários nas rodovias do SAI, recebem atenção redobrada na serra por concentrar um alto volume de tráfego de veículos comerciais pesados, como carretas e caminhões, em direção à Baixada Santista.

Revitalização profunda

Os trabalhos realizados até novembro no SAI incluem a recuperação profunda de pavimento, que é feita, em média, a cada cinco anos. É uma intervenção mais minuciosa e complexa do que as que ocorrem semanalmente, pois, em alguns trechos, ocorre a substituição do pavimento asfáltico desde a base. O serviço também exige período maior de conclusão e bloqueios mais extensos.

Os trabalhos contam, ainda, com outro diferencial. As técnicas de engenharia utilizadas são bastante sustentáveis. As camadas de base, por exemplo, usam o fresado – material que leva pavimento em final de vida útil em sua composição, reaproveitando resíduos que gerariam um grande passivo ambiental.

Operação especial

Quando a pista Sul da Via Anchieta estiver bloqueada, o tráfego de ônibus e caminhões — que devem obrigatoriamente descer a serra pela Via Anchieta — será direcionado para a pista Norte da rodovia, que estará com a mão de direção invertida, e será utilizada para descer a serra. Nessa configuração, também chamada de Operação 5×3, a descida para o litoral é realizada pela pista Norte da Anchieta e pista Sul da Imigrantes. A subida será realizada pela pista Norte da Rodovia dos Imigrantes.

Além das equipes da concessionária, as operações contarão com o apoio do Policiamento Rodoviário. Os trechos em obras estarão devidamente sinalizados, seguindo as normas vigentes e com avisos nos painéis de mensagens variáveis, placas operacionais ao longo das rodovias, além de banners informativos com dias e os horários dos bloqueios em passarelas localizadas no trecho de serra.

Canais de comunicação

Os canais de comunicação da concessionária também informarão os bloqueios e operações vigentes. A Ecovias aconselha que os usuários programem sua viagem com antecedência e verifiquem as condições de tráfego antes de saírem de casa pelo site www.ecovias.com.br, pelo X @_ecovias ou pelo WhastsApp 0800 019 7878, que também é o telefone de emergência.