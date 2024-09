Ecovias promove ações de segurança durante a Semana Nacional do Trânsito

A Ecovias, concessionária responsável pelas rodovias do Sistema Anchieta-Imigrantes, realizará diversas ações de conscientização e segurança viária em apoio à 27ª edição da Semana Nacional do Trânsito (SNT), que acontece entre os dias 18 e 25 de setembro.

Com o tema “Paz no trânsito começa por você”, estabelecido pelo Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN) em atendimento às orientações do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), a campanha tem como objetivo conscientizar a sociedade sobre a importância de adotar atitudes mais responsáveis e seguras nas rodovias.

As atividades da Ecovias incluem orientações para motoristas, pedestres, motociclistas, caminhoneiros e ciclistas, além da distribuição de materiais educativos e equipamentos de segurança. Essas ações fazem parte do Programa de Redução de Acidentes (PRA) da concessionária, que reúne semanalmente colaboradores de diferentes áreas técnicas para analisar ocorrências e propor soluções que contribuam para a redução de acidentes e fatalidades nas rodovias.

“A Semana Nacional do Trânsito é uma oportunidade para reafirmar o compromisso da Ecovias com a segurança de todos os usuários do Sistema Anchieta-Imigrantes. Acreditamos que ações educativas e preventivas são fundamentais para salvar vidas”, avalia Fernando Ferreira, Gerente de Operações da Ecovias.

Os serviços contam com o apoio da Polícia Militar Rodoviária e de parceiros como SEST SENAT, Porto Seguro e outras entidades. As ações têm como objetivo promover um trânsito mais seguro e consciente. Confira os principais destaques:

Pit Stop Passeio: Os motoristas poderão utilizar o Simulador de Impacto com Realidade Virtual da Ecovias, que recria uma colisão traseira causada pela distração ao celular. Além disso, os participantes receberão orientações sobre o uso do cinto de segurança, inclusive no banco traseiro, e a importância da manutenção veicular.

Pit Stop Motociclista: Motociclistas receberão antenas “corta-pipa”, adesivos refletivos para capacetes e veículos, além de orientações sobre pilotagem segura e revisão de equipamentos.

Pit Stop Caminhoneiro: Os motoristas de veículos pesados terão acesso a orientações sobre direção segura, kits de lanches e adesivos refletivos. Também serão realizados exames de saúde como aferição de pressão arterial e testes de glicemia, e uma palestra sobre o combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes, por meio do Programa Na Mão Certa.

Pit Stop Pedestre: Focada na orientação de pedestres sobre o uso correto das passarelas, a ação também oferece café e kits lanche. Durante a “Operação Andarilho”, equipes da Ecovias abordam pessoas caminhando nas rodovias, entregando coletes refletivos e dicas de segurança.

Pit Stop Ciclista: Ciclistas que utilizam bicicletas para trabalho serão abordados durante o Café na Passarela, enquanto os praticantes de esportes serão atendidos na Operação Ciclista na Pista. Ambos receberão orientações de segurança, coletes e adesivos refletivos para as bicicletas.

As ações da Ecovias durante a Semana Nacional de Trânsito reforçam o compromisso da concessionária com a segurança e conscientização de todos os usuários das rodovias.

Serviço:

Ação Data Local Cidade/ Sentido Horários Pit Stop Passeio 18/09/2024 (quarta-feira) Ecopátio Cubatão Cubatão 07h às 12h Pit Stop Motociclista 19/09/2024(quinta-feira) Km 10,3 da rodovia Anchieta São Paulo/ Sentido Litoral 07h às 10h Pit Stop Caminhoneiro 19/09/2024(quinta-feira) Km 40 da rodovia Anchieta São Bernardo do Campo/ Sentido Litoral 15h às 18h Pit Stop Pedestre/ Operação Andarilho 20/09/2024(sexta-feira) Do Km 28 ao km 11 da rodovia Imigrantes São Bernardo do Campo-Diadema-São Paulo/ Sentido capital e litoral 15h às 17h Pit Stop Passeio 21/09/2024(sábado) km 32 da rodovia dos Imigrantes (Praça de pedágio – Piratininga) São Bernardo do Campo/ Sentido Litoral 07h às 10h Pit Stop Ciclista 22/09/2024(domingo) Km 28 da rodovia Anchieta São Bernardo do Campo (Em frente ao Ilha de Capri Buffet Eventos) 06h às 09h Pit Stop Motociclista 23/09/2024(segunda-feira) Km 32 da rodovia dos Imigrantes São Bernardo do Campo/ Sentido Litoral 07h às 10h Café na Passarela 24/09/2024(terça-feira) Km 1 da rodovia SP-059 Cubatão/ Sentido Imigrantes 07h às 10h Pit Stop Ciclista 25/09/2024(quarta-feira) Km 6 da rodovia SP-248 Guarujá/ Sentido Guarujá 07h às 10h

Programa de Redução de Acidentes (PRA)

As ações desenvolvidas pela Ecovias ao longo do ano integram um esforço contínuo para reduzir acidentes e fatalidades nas rodovias do Sistema Anchieta-Imigrantes (SAI), por meio do Programa de Redução de Acidentes (PRA). Esse programa é composto por colaboradores de diversas áreas técnicas da concessionária, que trabalham juntos na análise de dados e identificação de riscos.

Os membros do PRA utilizam informações detalhadas sobre as rodovias do SAI para identificar pontos críticos, onde há maior probabilidade de acidentes devido ao uso inadequado de sinalizações e equipamentos de segurança viária pelos usuários.

Segundo dados da Ecovias, iniciativas como essas têm gerado resultados expressivos na redução de acidentes. Em 2023, foram registrados 4144 acidentes e 122 mortes no SAI. Comparando com 1999, primeiro ano completo sob administração da concessionária, houve uma queda de 18% no número de fatalidades (de 149 para 122) e uma redução de 42% nos acidentes (de 7147 para 4144).

Todas as ações do PRA contam com o apoio da Agência de Transportes do Estado de São Paulo (Artesp) e a Polícia Militar Rodoviária, fortalecendo a segurança nas rodovias do SAI.