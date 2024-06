Ecovias programa obras de manutenção no Sistema Anchieta-Imigrantes

A Ecovias programou importantes obras de recuperação na sinalização vertical do Sistema Anchieta-Imigrantes (SAI), que ocorrerão entre os dias 24 e 30 de junho em toda a extensão das rodovias sob sua concessão. Essas intervenções visam garantir a qualidade das vias e a segurança dos motoristas.

Na Via Anchieta, do km 9,7 ao km 65, em ambos os sentidos, serão realizadas manutenções no pavimento, túneis, passarelas e viadutos. Os serviços incluem a lavagem e recuperação de placas, barreiras de concreto, defensas metálicas e a implantação de telamento, executados das 8h às 17h e das 21h às 5h. Durante a noite, também estão previstos serviços de limpeza de drenagem e reparos em placas de sinalização.

Na Rodovia dos Imigrantes, entre o km 11 e o km 70, também em ambos os sentidos, serão realizados os mesmos serviços de manutenção do pavimento, túneis, passarelas e viadutos, além da lavagem de placas, recuperação de barreiras de concreto, reparo em defensas metálicas e implantação de telamento, das 8h às 17h e das 21h às 5h. Durante o período noturno, serão realizados trabalhos de limpeza de drenagem e reparo em placas de sinalização.

No trecho da Baixada Santista, as rodovias Cônego Domênico Rangoni e Padre Manoel da Nóbrega, em toda a extensão e em ambos os sentidos, receberão os mesmos serviços de manutenção do pavimento, túneis, passarelas e viadutos, além da lavagem de placas, recuperação de barreiras de concreto, reparo em defensas metálicas e implantação de telamento, das 8h às 17h e das 21h às 5h. Para o período noturno, estão programados trabalhos de limpeza de drenagem e reparo em placas de sinalização.

As Interligações Baixada e Planalto, assim como a saída de Guarujá pela SP-248, em ambos os sentidos e em toda a extensão das vias, também receberão os mesmos serviços de manutenção do pavimento, túneis, passarelas e viadutos, além da lavagem de placas, recuperação de barreiras de concreto, reparo em defensas metálicas e implantação de telamento, das 8h às 17h e das 21h às 5h. Durante a noite, estão programados serviços de limpeza de drenagem e reparo em placas de sinalização.

Outros serviços, como varrição manual e mecanizada, cata-papel, coleta de lixo e entulho, poda, limpeza de drenagem e reparo no guard-rail também serão realizados nas rodovias. Durante as obras, faixas e acostamentos serão bloqueados e sinalizados conforme necessário para garantir a segurança dos motoristas e trabalhadores. As datas e horários dos serviços podem ser ajustados conforme as condições de tráfego e clima, ou em caso de ocorrências imprevistas no SAI.

Bloqueios

A pista Sul da Anchieta será bloqueada no trecho de serra, sempre de segunda a quinta-feira, das 20h às 5h, até o dia 27 de junho, para a realização de obras de revitalização no pavimento. Durante os bloqueios, a descida para o litoral será realizada pela pista Norte da Anchieta e Sul da Imigrantes. Já a subida será realizada pela pista Norte da Rodovia dos Imigrantes.

As datas e horários dos bloqueios podem ser alterados conforme as condições climáticas e de tráfego, ou por alguma ocorrência não prevista no SAI.

Recomendações aos motoristas

A concessionária recomenda atenção aos motoristas e que reduzam a velocidade ao passarem pelos trechos em obras, que estão devidamente sinalizados, seguindo as normas vigentes e com avisos nos painéis de mensagens ao longo das rodovias. A Ecovias também aconselha que os usuários programem sua viagem com antecedência e verifiquem as condições de tráfego antes de saírem de casa pelo site www.ecovias.com.br, pelo ‘X’ (antigo Twitter) @_ecovias ou pelo WhastsApp 0800 019 7878, que também é o telefone de emergência.