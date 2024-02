Ecovias prepara operação especial para receber etapa de ciclismo do 32º Triathlon Internacional de Santos

A Via Anchieta será palco de mais uma prova do tradicional Triathlon Internacional de Santos, que terá sua 32ª edição neste domingo (25), com participação de mais de 1.200 atletas. Por conta do evento, que tem apoio da Ecovias, serão realizados bloqueios e desvios em trechos da Baixada Santista, entre os quilômetros 55 e 65 da rodovia, todos sinalizados com placas e painéis de mensagem variável (PMVs), para a etapa de ciclismo. Os motoristas também contarão com a orientação de equipes da concessionária, da Polícia Militar e Polícia Militar Rodoviária.

A competição, que une corrida, natação e ciclismo, será realizada das 7h às 11h, mas já a partir das 5h a Ecovias, em parceria com o policiamento rodoviário, implantará o bloqueio da pista Norte da Via Anchieta, que leva os usuários à capital, entre o km 55 e o km 58,5, na altura de Cubatão. No mesmo trecho, também haverá um desvio que levará os ciclistas para a pista central, no sentido Santos, até o km 65, já na entrada da cidade.

Desvio no sentido São Paulo



Durante o evento, os veículos que saírem de Santos, com destino a São Paulo pela Anchieta, deverão seguir pela pista Norte da rodovia e, na altura do km 59,5, em Cubatão, subir o viaduto de acesso à Interligação Baixada (SP-059) e seguir em direção à Rodovia dos Imigrantes.

Já os veículos que saírem de Santos com destino às cidades de Guarujá e Cubatão deverão acessar a alça de ligação à Avenida dos Bandeirantes (SP-148) e seguir sentido Avenida 9 de Abril, no perímetro urbano. Em ambas as direções, serão inseridas mensagens de orientação nos painéis eletrônicos fixos e móveis do Sistema Anchieta-Imigrantes.



Desvio no sentido Santos



Os motoristas que precisarem seguir em direção a Santos terão que utilizar a pista marginal da Via Anchieta, entre o km 58 e o km 65, até acessar a Avenida Martins Fontes, na entrada da cidade. Todo o trajeto do perímetro urbano será sinalizado pela Companhia de Engenharia de Tráfego (CET).