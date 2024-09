Ecovias intensifica revitalização do pavimento na serra da rodovia Anchieta em setembro

A Ecovias, concessionária que administra o Sistema Anchieta-Imigrantes (SAI), dá continuidade em setembro a etapa crucial das obras de revitalização do pavimento no trecho de serra da Via Anchieta. Este trabalho, que ocorre a cada cinco anos, é fundamental para garantir a segurança e a durabilidade da rodovia, especialmente em uma área que recebe grande volume de veículos pesados.

Até o momento, 40% dos 14 km programados para a revitalização já foram concluídos. Os serviços começaram em março e se estendem até novembro, abrangendo tanto os sentidos Norte quanto Sul da Anchieta, além de trechos das rodovias dos Imigrantes e Padre Manoel da Nóbrega. Para minimizar o impacto no trajeto dos usuários, as obras na pista Sul serão realizadas no período noturno, de 3 a 30 de setembro, com bloqueios totais entre os kms 40 e 55, de segunda a quinta-feira, das 20h às 5h.

Adicionalmente, a pista Norte passará por obras diurnas, nos dias 14, 21 e 28 de setembro (sábados), das 9h às 18h, com interdição total do km 55 ao km 40. Esses trabalhos diurnos são necessários para garantir a segurança dos operários, que atuarão principalmente em áreas fora da pista.

Estão programadas ainda a aplicação de asfalto borracha, manutenção de viadutos e túneis, revitalização da sinalização, recuperação do pavimento rígido, pintura, monitoramento de encostas e poda de vegetação. Essas obras são essenciais para manter a qualidade e a segurança das rodovias do SAI, especialmente na serra, uma área com alto volume de veículos comerciais. Os horários e datas das obras podem ser ajustados conforme as condições de tráfego e clima, ou em caso de imprevistos no SAI.

“Esses serviços, além de serem importantes para manter a qualidade, segurança e o conforto dos usuários nas rodovias do SAI, recebem atenção redobrada na serra, por concentrar um alto volume de tráfego de veículos comerciais pesados, como carretas e caminhões, em direção à Baixada Santista”, afirma Fernanda Meireles, gerente de engenharia da Ecovias.

Revitalização Profunda

Até novembro, o Sistema Anchieta-Imigrantes (SAI) passará por uma recuperação profunda do pavimento, realizada em intervalos de aproximadamente cinco anos. Este processo é mais detalhado e complexo do que as manutenções regulares semanais, incluindo, em alguns trechos, a substituição completa do pavimento asfáltico, desde a base. Até o momento, foram utilizadas 10 mil toneladas de asfalto borracha, garantindo a durabilidade e a segurança das rodovias. Devido à sua complexidade, a conclusão dessas obras exige um período prolongado e bloqueios mais extensos.

Um diferencial importante desses trabalhos é o uso de técnicas de engenharia sustentáveis. As camadas de base, por exemplo, reutilizam o fresado — material derivado do pavimento em fim de vida útil —, promovendo o reaproveitamento de resíduos que, de outra forma, resultariam em um significativo passivo ambiental.

Operações Especiais

Durante o bloqueio da pista Norte da Via Anchieta no trecho de serra para as obras, o SAI operará em configuração 5×3. Nesse esquema, a descida será realizada pela pista Sul da Via Anchieta ou pela pista Sul da Rodovia dos Imigrantes, enquanto a subida será feita exclusivamente pela pista Norte da Imigrantes.

Quando a pista Sul da Via Anchieta estiver bloqueada, o tráfego de ônibus e caminhões, que obrigatoriamente utilizam essa via para descer a serra, será redirecionado para a pista Norte da rodovia, que terá sua direção invertida para permitir a descida. Nesta configuração, conhecida como Operação 5×3, a descida para o litoral ocorre pela pista Norte da Anchieta e pela pista Sul da Imigrantes, enquanto a subida é realizada pela pista Norte da Rodovia dos Imigrantes.

Essas operações contarão com o apoio do policiamento rodoviário, e os trechos em obras estarão devidamente sinalizados, conforme as normas vigentes. Avisos serão exibidos nos painéis de mensagens variáveis, placas operacionais ao longo das rodovias e banners informativos em passarelas no trecho de serra, destacando os dias e horários dos bloqueios.

Canais de Comunicação

Os canais de comunicação da concessionária também informarão os bloqueios e operações vigentes. A Ecovias aconselha que os usuários programem sua viagem com antecedência e verifiquem as condições de tráfego antes de saírem de casa pelo site www.ecovias.com.br, pelo ‘X’ (antigo Twitter) @_ecovias, ou pelo WhatsApp 0800 019 7878, que também é o telefone de emergência.