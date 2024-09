Ecovias é eleita a melhor empresa em satisfação dos clientes no segmento Rodovias do país

A Ecovias, concessionária responsável pelo Sistema Anchieta-Imigrantes (SAI), foi eleita a melhor empresa em satisfação dos clientes no segmento de Rodovias no Brasil pelo segundo ano consecutivo. A premiação é concedida pelo MESC (Melhores Empresas em Satisfação do Cliente), em parceria com o Google, que avaliou mais de 10 mil empresas e registrou mais de 20 milhões de opiniões em 303 segmentos de mercado. A Ecovias obteve nota média de 83,3314 e foi classificada ainda em 54º lugar geral entre as 100 empresas mais bem avaliadas do Brasil.

O prêmio é baseado na opinião direta dos usuários, coletada por meio do Google Opinion e de pesquisas auditadas conduzidas pelo MESC360. A metodologia do MESC inclui uma pesquisa quantitativa que compõe 80% da média final (Índice de Satisfação do Cliente – ISC) e uma auditoria de eficácia das práticas para satisfazer os clientes, que corresponde a 20% da média MESC (AP). A auditoria contempla um cliente oculto nos canais de atendimento.

Ronald Marangon, Diretor Superintendente da Ecovias, comentou que o prêmio reforça o compromisso com a qualidade e a eficiência na prestação de serviços para o usuário. “Continuaremos a trabalhar para manter e aprimorar nossos padrões de qualidade e segurança”, afirmou.

Atendimento

Os usuários do SAI contam com diversos canais de comunicação e informação, como o site (ecovias.com.br), os painéis eletrônicos espalhados pelas rodovias, o telefone 0800 019 7878, que também é WhatsApp, os perfis no Instagram e Thread (@_ecovias).