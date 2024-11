Ecovias conclui renovação de pavimento na pista sentido litoral da rodovia Anchieta

A Ecovias, concessionária responsável pelas rodovias do Sistema Anchieta-Imigrantes, anuncia a conclusão das obras de recuperação de pavimento no trecho de serra da pista sul da rodovia Anchieta, abrangendo os quilômetros 40 ao 54. Com a finalização desta etapa, a concessionária inicia agora as melhorias na pista em direção a São Paulo, com previsão de conclusão para dezembro de 2024. Até o momento, 80% dos 28 km programados para revitalização já foram concluídos.

Com um investimento total de R$ 27 milhões, as intervenções fazem parte de um conjunto abrangente de ações planejadas para garantir ainda mais conforto e segurança aos usuários, mantendo qualidade e a durabilidade da infraestrutura viária.

Para minimizar o impacto no fluxo de veículos e oferecer mais comodidade aos motoristas, a Ecovias adotou, pela primeira vez, a estratégia de realizar as obras durante o período noturno, com intervenções pontuais durante o dia. Essa abordagem permite que as melhorias sejam feitas sem bloqueios significativos durante o dia, beneficiando os usuários e evitando transtornos nos horários de maior movimento.

A execução das obras mobiliza uma equipe de cerca de 150 profissionais, incluindo engenheiros especializados, operadores de tráfego e técnicos altamente qualificados. “Essa colaboração multidisciplinar é essencial para garantir que cada etapa do projeto seja realizada com eficiência, segurança e dentro dos prazos estabelecidos”, afirma Fernanda Meirelles, Gerente de Engenharia da Ecovias.

Revitalização Profunda

Os trabalhos realizados até novembro no Sistema Anchieta-Imigrantes incluem a recuperação profunda do pavimento, intervenção que ocorre, em média, a cada cinco anos. Esta abordagem é significativamente mais complexa do que as manutenções semanais, pois abrange a análise detalhada das condições do pavimento e, em diversos trechos, e a substituição da estrutura. “Investir na recuperação profunda do pavimento é fundamental para garantir a segurança e o conforto dos usuários”, explica Fernanda.

A recuperação de pavimento utiliza ainda técnicas sustentáveis que não só melhoram a durabilidade das rodovias, mas também minimizam o impacto ambiental. Nas obras da Ecovias, as camadas inferiores do pavimento são reconstituídas por um material que mistura o fresado com o cimento e nas camadas de revestimento é utilizado o asfalto borracha. Até o momento, foram utilizadas mais de 28 mil toneladas de asfalto borracha, feitos com pneus velhos triturados, que oferece maior resistência a fissuras e deformações. Essa técnica de pavimentação é particularmente benéfica em condições climáticas adversas e sob a pressão do tráfego intenso.

A tecnologia de Espuma de Pavimento (BSM) é uma mistura de água, ar, emulsão asfáltica, cimento asfáltico de petróleo (CAP) e pavimento deteriorado retirado da rodovia, que é reutilizado. Todo este material forma uma massa que expande e resulta no chamado BSM. Além de reaproveitar um material que seria descartado, suas principais vantagens são a baixa emissão de CO2 e a possibilidade de liberação da via imediatamente após a conclusão do serviço.

Bloqueios e interrupções controladas

Durante o período de execução, alguns bloqueios temporários poderão ocorrer para garantir a segurança dos trabalhadores e usuários, todos previamente comunicados aos motoristas.

No sentido São Paulo (pista norte) da Anchieta, os serviços estão programados para ocorrer de 4 a 7 de novembro (segunda a quinta), de 11 a 13 (segunda a quarta), no dia 18 (segunda) e de 25 a 28 de novembro (segunda a quinta-feira), com interdição total do km 55 ao km 40, sempre das 20h às 5h.

Os serviços programados também incluem recapeamento com asfalto borracha, manutenção e reparos em viadutos e túneis, limpeza e revitalização da sinalização, recuperação de pavimento rígido, pintura, monitoramento de encostas e podas de árvores e vegetação. Essas ações são essenciais para manter a qualidade, segurança e conforto dos usuários nas rodovias do SAI.