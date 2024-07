Ecovias conclui passarela e 5 km de ciclovia na Rodovia dos Imigrantes

A Ecovias, concessionária responsável pelo Sistema Anchieta-Imigrantes, entrega no próximo domingo (28) a construção de trecho de 5 quilômetros de ciclovia, do 38 ao km 42,9 da pista Norte (sentido capital) da Rodovia dos Imigrantes, e uma passarela instalada na altura da Interligação Planalto. A infraestrutura atende a um antigo pedido da comunidade ciclística e possibilita que as bicicletas façam, nesse trecho rodoviário, de maneira segura e segregada dos demais veículos, o trajeto da chamada Rota Marcia Prado, que se inicia na região do Grajaú, em São Paulo, e chega à cidade de Santos.

O acesso à ciclovia construída pela Ecovias é feito pela Estrada do Capivari, que fica sob a Rodovia dos Imigrantes, na altura do km 38 da Pista Norte. No local, foi construída uma escada com rampa lateral para que os ciclistas possam chegar à Imigrantes. A transposição da Interligação Planalto, que fica na altura do km 41, é feita por uma passarela, também recém-construída. Para segurança de todos, a estrutura inclui ainda barreiras de concreto em toda a extensão para separação do tráfego de veículos da circulação de bicicletas.

Divulgação/Ecovias

O percurso dentro do trecho de concessão da Ecovias termina no km 42,9, onde ficava o antigo Rancho da Pamonha. Dali, os ciclistas seguem por dentro do Parque Estadual Serra do Mar.

“Estamos felizes de poder entregar essa obra, que reafirma nosso compromisso com a segurança viária de todos os usuários do Sistema Anchieta-Imigrantes”, destaca Ronald Marangon, diretor superintendente da Ecovias. “Sabemos que o trajeto São Paulo – Santos é uma rota de desejo de muitos ciclistas, mas a convivência com veículos de trânsito rápido e caminhões sempre nos preocupou. Com essa obra, conseguimos oferecer uma condição segura para o percurso”, completa.

Com um investimento de R$ 17,2 milhões, a obra foi autorizada pela Artesp (Agência Reguladora de Transportes do Estado de São Paulo) em setembro de 2022 e gerou cerca de 80 empregos diretos e 120 indiretos.

A rota

A Rota Márcia Prado percorre um roteiro turístico cicloviário que conecta os municípios de São Paulo e Santos, passando por São Bernardo do Campo e Cubatão, atravessando o Parque Estadual da Serra do Mar. O nome do percurso é uma homenagem à Marcia Regina de Andrade Prado, uma ciclista que morreu atropelada por um ônibus na Avenida Paulista, em São Paulo, em janeiro de 2009. Poucos dias antes do acidente, a ciclista tinha participado de uma descida coletiva entre São Paulo e Santos. A rota foi instituída quase 10 anos depois, pela Lei Estadual 16.748, no dia 30 de maio de 2018.