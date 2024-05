Ecovias completa 26 anos à frente do SAI reconhecida como uma das 100 empresas mais influentes do Brasil

A Ecovias completa 26 anos à frente da administração do Sistema Anchieta-Imigrantes (SAI) nesta quarta-feira, 29 de maio, e tem muito a comemorar. A concessionária foi reconhecida como uma das 100 empresas mais influentes do Brasil, de acordo com lista publicada na Veja Negócios, elaborada em parceria com o Grupo de Líderes Empresariais (LIDE).

A concessionária é citada entre as companhias líderes em seus mercados de negócios, levando-se em consideração critérios como faturamento, rentabilidade, reputação, inovação, pioneirismo, liderança e políticas sociais e de meio-ambiente.

Outro fator relevante levado em conta pelo LIDE foi o prêmio de melhor empresa em satisfação dos clientes no segmento Rodovias, entregue em setembro de 2023, pelo terceiro ano consecutivo, pelo MESC/Google, instituto de pesquisas especializado em comportamento do consumidor.

Esses importantes reconhecimentos autenticam o trabalho desenvolvido pela Ecovias nesses 26 anos, que envolve números impressionantes: investimento de R$ 9,4 bilhões nas rodovias, realização de mais de 3,2 milhões de atendimentos nas pistas, 154 mil acionamentos pelo WhatsApp, atendimento a mais de 38 milhões de chamadas pelo 0800 e redução de 42% nos acidentes e de 17% no número de mortes.

Legados

Entre os principais legados da concessionária, está a pista descendente da Rodovia dos Imigrantes, obra entregue em 2002, que tem 21 quilômetros de extensão e vence um desnível de 730 metros na Serra do Mar. A pista conta com inúmeros diferenciais, entre eles, três longos túneis, totalizando 8.230 metros, e um moderno aparato tecnológico, que inaugurou o conceito de rodovia inteligente no Brasil. A construção tem também destaques ambientais e foi considerada modelo de gestão ambiental pelo Banco Internacional de Desenvolvimento (BID).

Depois dessa importante entrega, outras grandes obras foram realizadas e mudaram para melhor a relação dos moradores do entorno, turistas e caminhoneiros com as rodovias. Alguns destaques são o Anel Viário de Cubatão; as duas fases da Nova Entrada de Santos; as melhorias no trecho urbano de São Vicente, que incluem serviços de macrodrenagem, iluminação e acessos; construção do acesso ao Jardim Casqueiro em Cubatão, conhecido como Rabo do Dragão; a marginal da Via Anchieta em São Bernardo do Campo; a ampliação da pista Norte da Rodovia dos Imigrantes e o trevo do Riacho Grande.

Atualmente, a concessionária executa obras de recuperação profunda de pavimento na Via Anchieta, na região do ABCD, e trabalha na elaboração dos estudos e projetos necessários para a concepção de uma nova ligação entre o planalto e a Baixada Santista (3ª pista da Rodovia dos Imigrantes, no trecho de serra), após autorização do Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Parcerias em Investimentos. O prazo de conclusão dos estudos é de dois anos, prorrogáveis por mais um ano.

Capital humano

A Ecovias emprega mais de 500 funcionários diretos e mais de 1.000 indiretos, e investe constantemente em treinamentos e capacitações para que seu público interno entregue as melhores soluções de atendimento para cada situação. Com isso, a concessionária já realizou partos na rodovia, desengasgou crianças cujos pais estavam desesperados, salvou animais selvagens atropelados e evitou milhares acidentes com as rampas de escape instaladas na Anchieta e o monitoramento 24 horas do trecho, que permite que as equipes atuem rapidamente e até mesmo se antecipem a possíveis problemas.

Estrutura

Para atendimento nos 176,8 km sob sua administração, a Ecovias conta com um amplo parque tecnológico composto de 180 câmeras de monitoramento, sendo 16 delas para utilização exclusiva da polícia em casos de segurança pública, 15 estações meteorológicas e 48 contadores de tráfego.

Nas rodovias, circulam diariamente cinco ambulâncias, 14 guinchos, 11 viaturas de inspeção, três caminhões-pipa e dois veículos para apreensão de animais. Essa estrutura é ampliada aos fins de semana e, especialmente, nos grandes feriados.

Os usuários contam, ainda, com diversos canais de comunicação e informação, como o site (ecovias.com.br), os painéis eletrônicos espalhados pelas rodovias, o telefone (0800 019 7878), que também é WhatsApp, os perfis no X (@_ecovias) e no Instagram (@_ecovias) e o sos.ecovias.com.br, que permite ao usuário pedir socorro em nosso trecho sem utilizar seu pacote de dados de internet.