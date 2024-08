EcoTroca no Bairro Fundação entrega 408 kg de alimentos não perecíveis a moradores

Moradores de São Caetano participaram na manhã desta quinta-feira (15/8) do 11º EcoTroca de 2024, no Bairro Fundação, local da primeira edição do programa, em 2023. O encontro com moradores na EMEF Senador Fláquer rendeu 408 kg de alimentos aos moradores em troca dos recicláveis.

Um fato que chamou atenção nesta edição foi o trabalho realizado junto ao grupo de alunos e pais de alunos da Senador Fláquer (via WhatsApp), para que eles levassem recicláveis para serem trocados pelos alimentos. Cerca de 40 alunos das turmas da manhã levaram itens recicláveis para a escola.

O EcoTroca é uma parceria da Prefeitura com o Fundo Social de Solidariedade e o Saesa (Sistema de Água, Esgoto e Saneamento Ambiental). A cada 1 kg de material reciclável ou 1 litro de óleo de cozinha usado, o morador recebe 1 kg de alimento e uma barra de sabão (limitado a 5 kg por morador por entrega). As trocas acontecem sempre das 10h às 12h30 ou até terminar o estoque.

“É um programa que contribui para a geração de renda, para o combate à insegurança alimentar e, ainda, tem na sustentabilidade seu maior pilar, principalmente pelo aspecto econômico e social. Com certeza, é um programa que melhora a qualidade de vida dos moradores da nossa cidade. Inclusive, foi gratificante verificar que alunos também participaram hoje trazendo itens recicláveis para a escola”, ressaltou o prefeito José Auricchio Júnior.

Os alimentos são provenientes de doações das redes varejistas e atacadistas, além de outros parceiros, e encaminhados ao Banco de Alimentos. Dessa forma, o EcoTroca proporciona aos cidadãos uma alimentação mais enriquecida e saudável, proporcionando maior segurança nutricional.

A presidente do Fundo Social e primeira-dama, Denise Auricchio, participou da elaboração do programa ao lado do prefeito Auricchio. “Este programa transfere um auxílio econômico ao orçamento familiar, com a entrega de alimentos não perecíveis. Além disso, recebemos produtos recicláveis e óleo de cozinha usado, que é de difícil descarte”, acrescentou Denise Auricchio.

ALUNOS

O diferencial da 11ª edição do EcoTroca em 2024 foi a participação dos alunos da EMEF Senador Fláquer, escola centenária, mais antiga instituição de ensino de São Caetano.

“Desde que ficamos sabendo que a edição do EcoTroca seria aqui em frente à escola iniciamos um trabalho com os alunos e os pais dos alunos, através do nosso grupo de WhatsApp para que eles participassem e foi um sucesso a participação dos nossos alunos. Além da questão social, com a troca de alimentos, há a questão ambiental, com a reciclagem correta do óleo vegetal,que também trabalhamos nas disciplinas escolares”, finalizou a assistente de diretoria, Margherita Cervásio.