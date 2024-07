EcoTroca entrega 1.075 kg de alimentos não perecíveis a moradores dos bairros Mauá e Jardim São Caetano

Moradores de São Caetano do Sul participaram na manhã desta sexta-feira (5/7) da 10ª edição do EcoTroca em 2024, nos bairros Jardim São Caetano e Mauá. O programa esteve na Praça Francisco José da Silva, onde foram entregues 1.075kg de alimentos não perecíveis a moradores em troca de recicláveis – já são 11.594 kg entregues desde o início da ação, em 2023.

O EcoTroca é uma parceria do Fundo Social de Solidariedade com a Prefeitura e o Saesa (Sistema de Água, Esgoto e Saneamento Ambiental). A cada 1 kg de material reciclável ou 1 litro de óleo de cozinha usado, o morador recebe 1 kg de alimento e uma barra de sabão (limitado a 5 kg por morador por entrega). As trocas acontecem sempre das 10h às 12h, ou até terminar o estoque.

“Este é um programa que contribui para o combate da insegurança alimentar, para a geração de renda e que tem na sustentabilidade seu maior pilar, principalmente pelo aspecto econômico e social, melhorando a qualidade de vida dos moradores da nossa cidade”, ressaltou o prefeito José Auricchio Júnior.

Os alimentos são provenientes de doações das redes varejistas e atacadistas, além de outros parceiros, e encaminhados ao Banco de Alimentos. Dessa forma, o EcoTroca proporciona aos cidadãos uma alimentação mais enriquecida e saudável.

“O EcoTroca acaba sendo, também, um auxílio econômico ao orçamento familiar, com a entrega de alimentos não perecíveis. Além disso, recebemos produtos recicláveis e óleo de cozinha usado, que é de difícil descarte”, acrescentou a presidente do Fundo Social e primeira-dama, Denise Auricchio.

APROVAÇÃO POPULAR

Um dos diferenciais do EcoTroca, segundo alguns moradores, é o recebimento de óleo vegetal usado, mais conhecido como óleo de cozinha. É o caso do senhor Ivaldecir Molina, 55 anos, morador do Bairro Mauá. “Minha esposa, Rosana, sempre participa, mas desta vez coube a mim trazer. Acho muito importante um projeto como este, que une duas junções relevantes, como são a reciclagem e a troca com alimentos, que auxilia e muito no orçamento familiar”, finalizou Ivaldecir.