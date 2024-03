EcoTroca do Bairro Santo Antônio, em São Caetano, bate recorde e entrega 1.119 quilos de alimentos

Moradores do Bairro Santo Antônio, em São Caetano, receberam na manhã desta quinta-feira (21/3) o 3º EcoTroca de 2024, na Praça da Bíblia, quando foram entregues aos moradores 1.119 kg de alimentos não perecíveis, trocados por recicláveis e óleo vegetal usado.

O programa é uma parceria da Prefeitura com o Fundo Social de Solidariedade e o Saesa (Sistema de Água, Esgoto e Saneamento Ambiental) e consiste na troca de recicláveis e óleo vegetal (óleo de cozinha usado) por alimentos não perecíveis e produtos de limpeza. A cada 1 kg de material reciclável ou 1 litro de óleo de cozinha usado, o morador recebe 1 kg de alimento e uma barra de sabão (limitado a 5 kg por morador por entrega). As trocas acontecem sempre das 9h às 12h ou até terminar o estoque.

“O EcoTroca tem um acentuado viés de sustentabilidade, além de aspectos econômico e social por contribuir para a geração de renda e combate à insegurança alimentar. O programa visa a melhoria da qualidade de vida dos moradores da nossa cidade”, ressaltou o prefeito José Auricchio Júnior.

Os alimentos são provenientes de doações das redes varejistas e atacadistas, além de outros parceiros, e encaminhados ao Banco de Alimentos. Assim, o EcoTroca proporciona aos cidadãos uma alimentação mais enriquecida e saudável, proporcionando maior segurança nutricional.

APROVAÇÃO POPULAR

Nesta terceira edição de 2024, no Bairro Santo Antônio, o destaque ficou por conta da dona Deolinda Canavarolle, 75 anos, moradora do Bairro Barcelona, que foi fazer a entrega de recicláveis e óleo vegetal usado. “Já faz umas três vezes que venho fazer a troca. Sempre recolhi o lixo reciclável, mas dar destino ao óleo vegetal usado era mais difícil. Agora, faço questão de trazer para o EcoTroca, pois é muito importante receber esses alimentos, que auxiliam, e muito, no nosso orçamento familiar”, ressaltou dona Deolinda.

O próximo bairro contemplado pelo EcoTroca está sendo definido e será divulgado pelos canais de comunicação da Prefeitura.