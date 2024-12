Ecosan, empresa de Santo André, ganha prêmio internacional

A Ecosan, líder em engenharia das águas desde 1983 e dedicada a transformar os desafios ambientais em soluções inovadoras, foi reconhecida no renomado The Bizz Awards – Dubai (de 7 à 10 de Dezembro), promovido pela World Confederation of Businesses (WORLDCOB), por seu compromisso com a inovação e práticas de sustentabilidade nas áreas de saneamento e energia. A premiação reflete os avanços alcançados pela empresa em projetos de grande impacto ambiental e social, que integram tecnologia de ponta e uma forte orientação ESG (Governança Ambiental, Social e Corporativa), essenciais para o futuro sustentável do setor.

A Ecosan foi agraciada no The Bizz Awards graças aos resultados e impacto positivo de dois grandes projetos: o Projeto de Dessalinização e o UTE Manaus I, que alia saneamento e gestão de água ao setor de energia. Ambos os projetos se destacam pela integração de práticas sustentáveis e inovadoras, promovendo benefícios para a preservação ambiental, a segurança hídrica e a conscientização social.

“Receber este reconhecimento internacional é uma validação dos esforços que dedicamos ao desenvolvimento de tecnologias e soluções sustentáveis que atendam às necessidades reais de nossos clientes e da sociedade”, afirma André Ricardo Telles, CEO da Ecosan.

No Projeto de Dessalinização, a Ecosan utilizará tecnologias de ultrafiltração e osmose reversa para converter água salgada em potável, beneficiando diretamente a comunidade local. O projeto inclui também um Centro de Educação Ambiental (CEA), que visa conscientizar a população sobre o uso responsável dos recursos naturais e o impacto positivo das práticas sustentáveis. “Este é um exemplo claro do compromisso da Ecosan com o meio ambiente e a segurança hídrica em regiões costeiras”, destaca Telles.

Outro destaque é o UTE Manaus I, onde a Ecosan implantará avançados sistemas de Estação de Tratamento de Água (ETA) e Estação de Tratamento de Efluentes (ETE). Com o objetivo de otimizar o uso da água e minimizar os impactos ambientais, o projeto enfrenta desafios específicos relacionados à qualidade da água subterrânea da região.

Desde o início do desenvolvimento, a Ecosan busca assegurar a máxima eficiência e qualidade no tratamento de água e efluentes, fundamentais para o funcionamento sustentável da usina.

“A água tratada de alta qualidade não só garante a segurança e a confiabilidade no processo de geração de energia, mas também prolonga a vida útil dos equipamentos e reduz paradas operacionais. Esse projeto é um exemplo do nosso compromisso com a sustentabilidade e a governança responsável”, pontua o CEO da Ecosan.

Esses projetos premiados são exemplares na criação de valor ESG:

Na dimensão Ambiental, as iniciativas da empresa ajudam a reduzir a pegada ambiental, preservando recursos hídricos e utilizando tecnologia limpa para minimizar o impacto ecológico dos processos industriais. No âmbito Social, além de levar água potável para comunidades e promover a educação ambiental, a Ecosan fortalece a qualidade de vida local, sensibilizando a sociedade sobre o uso responsável dos recursos naturais. Em Governança, as parcerias estratégicas e a conformidade regulatória reforçam a transparência e a ética em todas as etapas dos projetos, elevando os padrões de governança da Ecosan e promovendo a inovação responsável.

Membro Platinum da WORLDCOB

Além da premiação, a Ecosan foi convidada a integrar a rede de Membros Platinum da WORLDCOB, que reúne líderes globais de mais de 130 países. Essa conexão proporcionará oportunidades de expansão e visibilidade internacional, ampliando ainda mais o impacto da Ecosan na promoção de práticas sustentáveis no setor de saneamento.