Ecopistas realiza ações em Campos do Jordão dentro da programação da Operação Inverno

A Ecopistas, concessionária responsável pelo Corredor Ayrton Senna/Carvalho Pinto, estará em Campos do Jordão nesta quarta-feira (31/07) e também na sexta-feira (02/08), sempre das 10h às 15h, realizando ações simultâneas de segurança viária dentro da programação da Operação Inverno.

Em ambos os dias, o Simulador de Impacto estará à disposição de quem quiser entender os riscos do uso do celular ao volante, de forma realista. Também teremos um óculos de realidade aumentada, que traz sensação de embriaguez, além de distribuição de brindes e materiais informativos de Segurança Viária.

Somada a estas “atrações”, quem se aproximar de nossas tendas, encontrará um time de especialistas para conversar sobre a importância de ter responsabilidade no trânsito, seja como pedestre, motorista, ciclista ou motociclista. Além dos times de tráfego e socorro médico da concessionária, estarão presentes membros do Policiamento Rodoviário e da própria prefeitura de Campos do Jordão.

A Operação Inverno começou no início deste mês de julho e os detalhes podem ser conferidos no link.

Serviço:

Ações em Campos do Jordão

Data: 31 de julho (quarta-feira)

Local: Praça Izabel Cury Paulo (Centro Comercial da Abernéssia)

Horário: das 10h às 15h

Data: 02 de agosto (sexta-feira)

Local: Praça São Benedito (Centro Turístico Capivari)

Horário: das 10h às 15h