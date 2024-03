Ecopistas realiza ação voltada para caminhoneiros nesta quarta-feira (20)

A Ecopistas, concessionária responsável pelo Corredor Ayrton Senna/Carvalho Pinto, realiza a ação Pit Stop Caminhoneiro, nesta quarta-feira (20/03), das 09h às 12h, no pátio de descanso localizado na altura do km 59 da rodovia Ayrton Senna, sentido capital, em Guararema.

A ação que visa orientar os caminhoneiros sobre a importância da segurança viária, também promove a saúde e o bem-estar dos profissionais que trabalham diariamente nas rodovias, oferecendo exames básicos de saúde, como aferição e pressão arterial e testes de glicemia, além de kits de lanches e adesivos refletivos para aplicação nos veículos.

“Nosso foco é sempre orientar sobre a importância de dirigir com responsabilidade, não só em nosso trecho de concessão mas em todas as rodovias. Sabemos que muitos destes motoristas não param para conferir seu estado de saúde e nesta ação eles terão esta oportunidade”, ressalta Roberto Kimura, coordenador de tráfego da Ecopistas.

O trabalho é organizado pela equipe do Programa de Redução de Acidentes (PRA) da concessionária e realizado pela equipe de tráfego, com apoio do Policiamento Rodoviário.

Programa de Redução de Acidentes (PRA)

A equipe do Programa de Redução de Acidentes (PRA) trabalha para reduzir os números de acidentes e mortes nas rodovias. O time é formado por colaboradores de diferentes áreas técnicas da empresa, que se reúnem semanalmente para analisar ocorrências e propor soluções.

Entre as diversas ações já adotadas estão melhorias operacionais, como redução de velocidade em trechos específicos; intervenções de engenharia e melhorias de infraestrutura, como instalação de barreiras rígidas e plantio de sanção do campo em trechos estratégicos, para impedir travessia pela rodovia e investimentos em recursos tecnológicos, como câmeras de monitoramento e detectores automáticos de incidentes.

Também são realizadas campanhas de conscientização para todos os públicos, desde motoristas de carros de passeios, caminhoneiros e motociclistas até ciclistas e pedestres.

Serviço:

Pit Stop Caminhoneiro

Data: 20 de março (quarta-feira).

Local: Pátio de Descanso para Caminhoneiros – Km 59 da rodovia Ayrton Senna, sentido capital, em Guararema.

Horário: das 09h às 12h.