Ecopistas promove ações de segurança durante a Semana Nacional do Trânsito

A Ecopistas, concessionária responsável pelo Corredor Ayrton Senna/Carvalho Pinto, realizará diversas ações de conscientização e segurança viária em apoio à 27ª edição da Semana Nacional do Trânsito (SNT), que acontece entre os dias 18 e 25 de setembro.

Com o tema “Paz no trânsito começa por você”, estabelecido pelo Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN) em atendimento às orientações do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), a campanha tem como objetivo conscientizar a sociedade sobre a importância de adotar atitudes mais responsáveis e seguras nas rodovias.

As ações da Ecopistas incluem orientações para motoristas, pedestres, motociclistas, caminhoneiros e ciclistas, distribuição de materiais educativos e equipamentos de segurança. Essas ações fazem parte do Programa de Redução de Acidentes (PRA) da concessionária, que reúne semanalmente colaboradores de diferentes áreas técnicas para analisar ocorrências e propor soluções que contribuam para a redução de acidentes e fatalidades nas rodovias.

“A Semana Nacional do Trânsito é uma oportunidade para reafirmar o compromisso da Ecopistas com a segurança de todos os usuários do Corredor Ayrton Senna/Carvalho Pinto. Acreditamos que ações educativas e preventivas são fundamentais para salvar vidas”, avalia Fernando Ferreira, Gerente de Operações da Ecopistas.

A última atividade, no dia 25, é o Simulado de Acidentes com Produtos Perigosos, a ser realizado na altura do km 73 da rodovia Carvalho Pinto. “Neste ano o exercício terá um cenário extremamente complexo, envolvendo cinco veículos de diferentes categorias e 17 vítimas de diferentes gravidades”, completa Fernando.

Confira os principais destaques:

Pit Stop Motociclista: Motociclistas receberão antenas “corta-pipa”, adesivos refletivos para capacetes e veículos, além de orientações sobre pilotagem segura e revisão de equipamentos.

Os motoristas receberão orientações sobre a importância do cinto de segurança, inclusive no banco traseiro. Eles ainda serão orientados a trafegar com os veículos de passeio em boas condições, respeitando os limites de velocidade da rodovia, mantendo a direção consciente e preventiva.

Esta ação será realizada por uma ambulância da Ecopistas, juntamente com uma viatura do Policiamento Rodoviário, que vão entregar coletes refletivos e orientar pedestres e andarilhos a seguirem um caminho seguro.

Ciclistas que utilizam bicicletas para trabalho serão abordados e receberão orientações de segurança, coletes e adesivos refletivos para as bicicletas, e lanternas traseiras para biclicletas. Além disso, os ciclistas poderão utilizar o Simulador de Impacto com Realidade Virtual da Ecopistas, que recria uma colisão traseira causada pela distração ao celular.

Focada na orientação de pedestres sobre o uso correto das passarelas, a ação também oferece café e kits lanche.

Os motoristas de veículos pesados terão acesso a orientações sobre direção segura, kits de lanches e adesivos refletivos. Também serão realizados exames de saúde como aferição de pressão arterial e testes de glicemia, com apoio da empresa AMBIPAR. Nesta ocasião o Simulador de Impacto com Realidade Virtual da Ecopistas, que recria uma colisão traseira causada pela distração ao celular, estará disponível.

Os motoristas de veículos pesados terão acesso a orientações sobre direção segura, kits de lanches e adesivos refletivos. Também serão realizados exames de saúde como aferição de pressão arterial e testes de glicemia, com apoio da empresa AMBIPAR. Nesta ocasião o Simulador de Impacto com Realidade Virtual da Ecopistas, que recria uma colisão traseira causada pela distração ao celular, estará disponível. Simulado de Acidentes com Produtos Perigosos: A atividade, que poderá ser acompanhada ao vivo pela página do Instagram da concessionária Ecopistas (@ecopistas), simula um cenário realista de acidente e envolve vários órgãos e empresas parceiras. O objetivo do exercício, além de treinar o atendimento de alta complexidade, é trazer sinergia entre as equipes envolvidas.

Serviço

Ação Data Local Cidade Horários Pit Stop Motociclista 18/09/2024 (quarta-feira) Km 23 da rodovia Ayrton Senna Guarulhos 07h às 09h Pit Stop Passeio 19/09/2024(quinta-feira) Km 32 da rodovia Ayrton Senna Itaquaquecetuba 19h às 21h Cuidado Ativo Andarilho 20/09/2024 (sexta-feira) Km 18 ao km 29 da rodovia Ayrton Senna De Guarulhos a Itaquaquecetuba 09h às 12h Pit Stop Ciclista 21/09/2024(sábado) Parque Ecológico Tietê São Paulo 09h às 11h Pit Stop Motociclista 22/09/2024 (domingo) Km 67 da rodovia Carvalho Pinto (Graal) Guararema 08h às 10h Café com Pedestre 23/09/2024(segunda-feira)

Km 7 da rodovia dos Tamoios São José dos Campos

06h30 às 08h Pit Stop Caminhoneiro 23/09/2024 (segunda-feira) Km 92 da rodovia Carvalho Pinto (balança)



São José dos Campos 09h às 12h Simulado de Acidentes com Produto Perigoso 25/09/2024 (quarta-feira) Km 73 da rodovia Carvalho Pinto



Jacareí 10h às 11h30

Programa de Redução de Acidentes (PRA)

As ações desenvolvidas pela Ecopistas ao longo do ano integram um esforço contínuo para reduzir acidentes e fatalidades nas rodovias do Corredor Ayrton Senna/Carvalho Pinto, por meio do Programa de Redução de Acidentes (PRA). Esse programa é composto por colaboradores de diversas áreas técnicas da concessionária, que trabalham juntos na análise de dados e identificação de riscos.

Os membros do PRA utilizam informações detalhadas sobre as rodovias para identificar pontos críticos, onde há maior probabilidade de acidentes devido ao uso inadequado de sinalizações e equipamentos de segurança viária pelos usuários.

Todas as ações do PRA contam com o apoio da Agência de Transportes do Estado de São Paulo (Artesp) e a Polícia Militar Rodoviária, fortalecendo a segurança nas rodovias do Corredor Ayrton Senna/Carvalho Pinto.