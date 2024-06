Ecopistas e Ecovias oferecem retificação de nome para colaboradores trans

A EcoRodovias, grupo do qual fazem parte a Ecopistas e a Ecovias, tem intensificado suas ações para tornar o ambiente de trabalho mais inclusivo em todas das unidades do grupo presente em oito estados do país. Entre as ações voltadas ao público LGBTQIAPN+, o processo de retificação de gênero e nome em cartório e documentos oficiais passou a ser custeado para os colaboradores transgêneros que desejam a alteração. Atualmente, o grupo conta com 19 colaboradores que se autodeclaram transgêneros, sendo cinco deles na Ecopistas e Ecovias.

Além dos custos que podem ser pesados para a realidade de algumas pessoas, há também toda a parte burocrática que envolve a emissão de cerca de dez certidões atualizadas, entre outros documentos, e a dificuldade de acesso à informação para o processo. A conquista da certidão de nascimento é apenas o primeiro passo. Com o documento em mãos, é necessário solicitar a retificação do nome em todos os documentos pessoais e na Justiça, já que ainda não há integração entre os diversos órgãos oficiais.

Para facilitar, a EcoRodovias contratou consultoria especializada que presta apoio aos colaboradores em todas as etapas. Inclusive, na empresa, os funcionários já contam com apoio psicológico por meio do programa Conte Comigo. “Temos o compromisso de criar um ambiente de trabalho e oportunidades que permitam a todos os colaboradores desenvolverem completamente suas capacidades profissionais. Para isso, é fundamental que todos se sintam confortáveis para serem quem realmente são. Já vejo como consolidada na EcoRodovias uma cultura de valorização da diversidade”, avalia Aline Sitta de Assis Sant`Anna, gerente de desenvolvimento organizacional na EcoRodovias.

Apoio à diversidade e capital humano

Para ampliar a diversidade, equidade e inclusão na empresa, a EcoRodovias mantém grupo de trabalho com líderes da alta gestão e colaboradores que representam cinco frentes de atuação: mulheres, LGBTQIAPN+, raça, PcD e, mais recentemente, convívio de gerações (pessoas 50+). A companhia realiza uma agenda intensa de campanhas internas, palestras, mentorias, treinamentos e rodas de conversa, inclusive entre colaboradores do RH e líderes que participam de contratações, além de ser signatária do “Livres e Iguais”, campanha global da ONU que tem o objetivo de lutar contra a homofobia e transfobia, promovendo direitos iguais e tratamento justo para pessoas LGBTQIAP+.

A empresa também revisou seus processos de contratação e promoções para aumentar as oportunidades para grupos minorizados, inclusive por meio de abertura de vagas afirmativas com destaque recente para mães solo, pessoas negras, pessoas com mais de 50 anos e pessoas transgêneros. Como um dos reconhecimentos por suas ações, a EcoRodvovias integra a carteira IDIVERSA, da B3, por seu destaque no mercado na temática de diversidade de gênero e raça.