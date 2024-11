Ecopistas conclui renovação de pavimento na pista sentido Interior da rodovia Ayrton Senna

A Ecopistas, concessionária responsável pela administração do Corredor Ayrton Senna/Carvalho Pinto, concluiu as obras de recuperação do pavimento na pista leste da rodovia Ayrton Senna, entre os quilômetros 19 e 61, no sentido Interior. Com o fim dessa etapa, os trabalhos agora se concentram na pista no sentido São Paulo, abrangendo os trechos entre os quilômetros 74 e 61 e do km 55 ao km 25.

Com um investimento de R$ 73.694.140, as intervenções são parte de um plano mais amplo de ações destinadas a melhorar a segurança e o conforto dos usuários, além de garantir a durabilidade da infraestrutura. Até o momento, 7,14% dos 83 km previstos para revitalização foram executados, com previsão de término das obras para junho de 2025.

Para minimizar os impactos no fluxo de veículos, as obras estão sendo realizadas preferencialmente durante a noite, com intervenções pontuais no período diurno. Essa estratégia permite a execução das obras sem causar bloqueios significativos durante o dia, beneficiando os motoristas e evitando transtornos nos horários de pico.

A execução das obras envolve uma equipe de cerca de 67 profissionais, incluindo engenheiros, operadores de tráfego e técnicos especializados. “A colaboração de diferentes áreas da equipe é fundamental para garantir que cada etapa do projeto seja realizada com eficiência, segurança e dentro dos prazos previstos”, destaca Fernanda Meireles, Gerente de Engenharia da Ecopistas.

Revitalização Profunda

Os trabalhos realizados de recuperação de pavimento no Corredor Ayrton Senna/Carvalho Pinto incluem a recuperação profunda do pavimento. Esta abordagem é significativamente mais complexa do que as manutenções semanais, pois abrange a análise detalhada das condições do pavimento e, em diversos trechos, a substituição completa da estrutura do pavimento. “Investir na recuperação profunda do pavimento é fundamental para garantir a segurança e o conforto dos usuários”, explica Fernanda.

A recuperação de pavimento utiliza ainda técnicas sustentáveis que não só melhoram a durabilidade das rodovias, mas também minimizam o impacto ambiental. Até o momento, foram utilizadas mais de 282 toneladas de asfalto borracha, feitos com pneus velhos triturados, que oferece maior resistência a fissuras e deformações. Essa técnica de pavimentação é particularmente benéfica em condições climáticas adversas e sob a pressão do tráfego intenso.

A tecnologia de Espuma de Pavimento (BSM), introduzida pela primeira vez no Brasil pela Ecopistas, é uma mistura de água, ar, emulsão asfáltica, cimento asfáltico de petróleo (CAP) e pavimento deteriorado retirado da rodovia, que é reutilizado. Todo este material forma uma massa que expande e resulta no chamado BSM. Além de reaproveitar um material que seria descartado, suas principais vantagens são a baixa emissão de CO2 e a possibilidade de liberação da via imediatamente após a conclusão do serviço. A Ecopistas é referência mundial neste tipo de tecnologia pois foi a primeira concessionária a utilizar, há mais de dez anos.

Bloqueios e interrupções controladas

Durante o período de execução, poderão ser realizados bloqueios temporários para garantir a segurança dos trabalhadores e usuários, todos previamente comunicados aos motoristas.

Os serviços programados durante as interdições também incluem manutenção e reparos em viadutos e túneis, limpeza e revitalização da sinalização, recuperação de pavimento rígido, pintura, monitoramento de encostas e podas de árvores e vegetação. Essas ações são essenciais para manter a qualidade, segurança e conforto dos usuários nas rodovias do Sistema Ayrton Senna-Carvalho Pinto.