EcoNoroeste realiza simulado de acidente com produto perigoso e múltiplas vítimas

Um caminhão tanque carregado com etanol, trafegando pela rodovia Brigadeiro Faria Lima, sentido interior, é atingido por um carro de passeio com quatro passageiros. Com o impacto, os veículos são projetados para uma área de recuo e o motorista, ao perceber que há um vazamento da carga, aciona a concessionária. As equipes chegam ao local, isolam a área da ocorrência, prestam os primeiros atendimentos às vítimas, que são encaminhadas para os hospitais da cidade mais próxima. Quando a ocorrência estava prestes a ser encerrada, o motorista de um ônibus que trafegava no mesmo sentido da rodovia, tem um mal súbito perdendo o controle da direção, capotando o veículo e deixando mais pessoas feridas, praticamente no mesmo local.

O cenário acima poderia ser de graves acidentes, mas, felizmente, é de um exercício, que será realizado pelas equipes EcoNoroeste, no dia 05/12, terça-feira, à partir das 10h, no Km 376-B, da rodovia Brigadeiro Faria Lima, em Bebedouro.

A atividade é o primeiro simulado realizado pela concessionária que administra as rodovias Washington Luís (SP 310), Brigadeiro Faria Lima (SP 326), Carlos Tonanni (SP 333) e contará com a participação da Polícia Militar Rodoviária, Corpo de Bombeiros, Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e Artesp (Agência de Transporte do Estado de São Paulo).

Para Luiz Tavares, gerente de Atendimento ao Usuário da EcoNoroeste, atividades de simulação são uma importante ação para integrar equipes e testar procedimentos de urgência em acidentes com grandes proporções. “Pensamos num cenário complexo e com possibilidade real de acontecer nas rodovias do nosso trecho que, recebe diariamente um grande fluxo veículos leves, pesados e usuários”, explica.

Operação viária

Para a realização do exercício, a partir das 8h do dia 5/12, haverá interdição da alça do Retorno Norte no Km 376-B, da Rodovia Faria Lima. A orientação para os motoristas que estiverem trafegando pelo trecho é que não utilizem dispositivos para registrar o evento e mantenham a atenção ao fluxo da rodovia.