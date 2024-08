Economistas lamentam morte de Antonio Delfim Netto

A atuação multifacetada e pragmática é ponto comum entre definições de economistas brasileiros para o ex-ministro Antonio Delfim Netto, que morreu nesta segunda-feira (12).

Para o ex-ministro da Fazenda Maílson da Nóbrega, o economista foi “um dos mais importantes formuladores e executores de política econômica do país”.

“Ele tinha plena consciência de seu valor na economia brasileira e formou muitos economistas sabendo de seu papel”, afirma Nóbrega.

Leia, abaixo, reações de economistas brasileiros à morte de Delfim Netto:

Marcos Lisboa – Sócio da Gibraltar Consulting

“Delfim era extremamente inteligente e erudito. Foi o primeiro de uma geração impressionante do Departamento de Economia da USP dos anos de 1950. Sua tese de livre docência sobre o café até hoje é uma obra de referência. Ele se preocupou com a dependência que o Brasil tinha nas exportações de uns poucos produtos com o café. Trabalhou para ampliar a pauta exportadora, motivando uma série de pesquisas sobre o tema. Inspirou estudos acadêmicos, e grupos de trabalho foram montados quando ele era ministro. Ali se entendeu que havia um problema de tecnologia e de solo. A opção foi enfrentar esse tema com a criação da Embrapa, o que levou o Brasil a ser essa potência que vemos hoje. Delfim teve papel fundamental nessa revolução”.

Felipe Salto – Economista-chefe da Warren Investimentos

“O Professor Delfim Netto foi uma liderança inspiradora para gerações de economistas. Generoso, lia tudo que publicávamos pela IFI [Instituição Fiscal Independente] e me recebia em seu escritório no Pacaembu para conversar e falar de política e economia. Quando fui convidado para ser secretário da Fazenda de São Paulo, telefonei paraa ele e ouvi a seguinte frase: ‘vá, Felipe, porque você mudará de patamar’. Delfim era um amigo leal e um monstro sagrado da economia. O melhor economista que o país teve, entre tantos gigantes, sem dúvida. Tinha espírito público e é um dos construtores do Brasil moderno”.

Maílson da Nóbrega – Ex-ministro da Fazenda

“Delfim foi um dos mais importantes formuladores e executores de política econômica do país, e o líder de equipe econômica que mais exerceu cargos no governo federal. Ele tinha plena consciência de seu valor na economia brasileira e formou muitos economistas sabendo de seu papel. Certamente ficará como um dos homens públicos mais importantes do Brasil”.

Arminio Fraga – Sócio-fundador da Gávea Investimentos

“Figura brilhante e multifacetada da cena nacional, deixa abundante material para os historiadores”.

Samuel Kinoshita – Secretário da Fazenda e Planejamento Samuel Kinoshita

“Delfim Netto foi um economista, professor, secretário e ministro da Fazenda verdadeiramente definidor na nossa história econômica. Sua inteligência, sagacidade, curiosidade intelectual e amor pelo trabalho eram simplesmente ímpares. Pessoalmente, sofro a perda de um mentor e de um amigo genuíno a quem muito devo”.