Economistas elevam projeção de inflação e juros para este ano

Pela quarta vez consecutiva, economistas consultados pelo Banco Central aumentaram a projeção para inflação neste ano. Segundo relatório publicado pela autarquia nesta segunda-feira (3), a expectativa é que o IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo) feche 2024 em 3,88% – aumento de 0,02 p.p. (pontos percentuais) desde a última semana.

Esta é a quarta alta na inflação após uma sequência de quatro quedas.

A projeção da Selic subiu para 10,25%. Na semana passada, a expectativa era que a taxa básica de juros ficasse em 10% em 2024.

No longo prazo, economistas elevaram novamente a projeção do IPCA. Em 2025, a inflação deve fechar o ano em 3,77%, aumento de 0,02 p.p. na comparação com o índice divulgado na última semana. Para 2026, a expectativa é que encerre o ano em 3,60%, crescimento de 0,02 p.p.

O centro da meta oficial para a inflação em 2024, 2025 e 2026 é de 3,00%, sempre com margem de tolerância de 1,5 p.p. para mais ou menos.

A projeção da Selic para 2025 foi reajustada para 9,18%, crescimento de 0,18 p.p. em relação ao último número divulgado. Para 2026, no entanto, o patamar permanece em 9%.

Para o PIB (Produto Interno Bruto), a previsão foi mantida em um crescimento de 2,05% neste ano. Para os próximos três anos também não há alteração, permanecendo em 2,00%.

O câmbio também fica inalterado, encerrando o ano em R$ 5,05, de acordo com o boletim do BC.

O boletim Focus, publicado semanalmente, é feito pelo BC, baseado em economistas ouvidos pela autarquia.