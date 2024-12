Economia de SP avança: PIB cresce 3,5% em um ano e destaca força econômica no Brasil

O Produto Interno Bruto (PIB) do estado de São Paulo registrou um incremento significativo de 3,5% em 2024, segundo dados divulgados pela Fundação Seade, comparando o período de janeiro a setembro com o mesmo intervalo do ano anterior. Este crescimento foi impulsionado notavelmente pelos setores industrial e de serviços, ambos apresentando expansão de 3,2%.

Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, comentou sobre os resultados: “A expressiva elevação do PIB é motivo de grande satisfação para nós. Reflete nossos esforços contínuos para atrair investimentos ao estado, através de políticas fiscais favoráveis, promoção do emprego formal e fortalecimento do empreendedorismo. Trata-se de um crescimento sustentável.”

Focando especificamente no mês de setembro, o PIB paulista teve uma elevação de 0,8% em comparação ao mês anterior, ajustado por efeitos sazonais. A indústria e os serviços foram novamente os motores deste avanço, com crescimentos de 1,9% e 0,3%, respectivamente.

Em relação a setembro de 2023, o aumento foi ainda mais expressivo, alcançando 3,8%. Todos os setores contribuíram positivamente: serviços subiram 3,8%, indústria cresceu 3,4%, e a agropecuária registrou uma leve alta de 0,3%.

Analisando o acumulado dos últimos 12 meses em comparação com os 12 meses anteriores, o PIB paulista apresentou uma expansão de 2,7%. Durante esse período, os setores de serviços e indústria cresceram 2,6% e 2,5%, respectivamente.

No contexto das iniciativas governamentais, o estado lançou o programa “SP na Direção Certa” no primeiro semestre de 2024. Este conjunto de ações visa modernizar a administração pública estadual através da otimização dos gastos públicos e incremento na arrecadação por meio de concessões e privatizações. O objetivo é aumentar a capacidade de investimento do estado através da eficiência administrativa.