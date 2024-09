Economia brasileira vai crescer acima de 3,5% neste ano, diz Lula

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta quarta-feira (18) que o PIB (Produto Interno Bruto) vai crescer mais que 3,5% neste ano.

O índice supera a expectativa do ministro Fernando Haddad (Fazenda), que afirmou recentemente esperar que a economia cresça acima de 3%. Também está acima da projeção oficial, que foi revisada para 3,2% pela Secretaria de Política Econômica.

“Outra vez este ano o tal do mercado começou a falar: ‘ah, a economia não vai crescer, porque as coisas estão ruins, porque está tudo errado’. A economia vai crescer, presta atenção no que vou falar, acima de 3%, vamos chegar acima de 3,5%”, afirmou o presidente.

A economia brasileira cresceu 1,4% no segundo trimestre deste ano, ante os três meses iniciais. O desempenho surpreendeu e superou a expectativa de analistas.

Na sexta-feira (13), a Secretaria de Política Econômica elevou de 2,5% para 3,2% a projeção de crescimento do PIB para 2024 e também revisou para cima a projeção de inflação para este ano – salto de 3,9% para 4,25%.

Para 2025, a projeção de avanço da economia caiu de 2,6% para 2,5%, e a previsão de inflação foi revisada de 3,3% para 3,4%.

A declaração do presidente foi dada durante cerimônia de sanção da Lei Geral do Turismo, no Palácio do Planalto. Além de Lula, participaram o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL) e os ministros Celso Sabino (Turismo) e Silvio Costa Fiho (Portos e Aeroportos).

A Lei Geral do Turismo foi aprovada pela Câmara dos Deputados no fim de agosto, concluindo assim a sua tramitação no Congresso Nacional. Ela abre a possibilidade de até R$ 5 bilhões em financiamentos anuais para as companhias aéreas.

Essa possibilidade está prevista em um dos pontos da nova lei, que permite o uso do Fnac (Fundo Nacional de Aviação Civil) para empréstimos para as companhias aéreas. “Com isso, as companhias aéreas poderão renovar as suas frotas e contemplar mais destinos brasileiros”, informou o governo, em nota.

O fundo ainda pode ser usado para a aquisição de querosene de aviação em aeroportos da Amazônia Legal. Segundo o governo, a medida terá impacto na atração de mais voos e na conectividade para a região amazônica.

O texto também prevê, por exemplo, a permissão de hospedagem de crianças e adolescentes em hotéis com qualquer parente adulto.

Durante a sua fala, o presidente defendeu que o Brasil melhore a sua estrutura de turismo para receber mais visitantes. Nesse momento, o mandatário afirmou que “ninguém quer fazer turismo para coisa ruim”.

Na sequência, o presidente ainda brincou que apenas assistente social e políticos em época de eleição visitam lugares pobres.

“Ninguém vai fazer turismo numa cidade que é muito pobre, que tem muita gente passando fome. Ninguém, a não ser assistente social, cara do IBGE, agentes de saúde ou políticos em época de eleição. A gente não vai em lugar de banqueiro [em época de eleição], mas de pobre a gente vai muito”, completou.