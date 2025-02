Economia brasileira dá sinais de desaceleração, aponta FecomercioSP

Após um 2024 marcado por um desempenho positivo, a economia brasileira começa a apresentar seus primeiros sinais de desaceleração. Essa é a percepção do Conselho Superior de Economia, Sociologia e Política (CSESP), da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo (FecomercioSP) — como pode ser visto na Carta de Conjuntura do grupo, divulgada nesta quarta-feira (27).

A carta pode ser acessada clicando aqui.

Os dados mostram que a Indústria, embora tenha crescido 3,1% no ano passado, já está em queda há três meses. É uma retração que soma 1,2% — e que, inclusive, barrou um desempenho ainda mais alto do setor no ano passado.

Nos Serviços, por sua vez, a queda acumulada nos dois últimos meses do ano passado foi de 1,9%, enquanto o Comércio ampliado viu uma diminuição de 2,7% no faturamento nesse mesmo período.

Além disso, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) registrou uma contração de cerca de 536 mil vagas em dezembro. Foi o segundo pior resultado da série histórica do cadastro.

Confiança do empresariado em baixa

Por fim, os índices de confiança do empresariado tanto da FecomercioSP quanto de entidades como a Fundação Getúlio Vargas (FGV) confirmam o cenário de pessimismo para o ano.

“A economia brasileira está às vésperas de enfrentar uma combinação complexa de desaceleração da atividade econômica e inflação elevada”, analisa o economista Antonio Lanzana, que preside o CSESP. Para ele, pior, “o baixíssimo nível do investimento preocupa bastante”.

A Carta de Conjuntura do CSESP ainda analisa o cenário internacional, com as mudanças vindas do governo de Donald Trump, nos EUA, a reorganização geopolítica que beneficia a China e os efeitos disso para o Brasil. O download é gratuito.

O conselho se reúne uma vez por mês para analisar a conjuntura nacional e internacional, e é formado tanto por membros da assessoria econômica da Entidade quanto por empresários, pesquisadores, economistas e sindicatos do interior do Estado.