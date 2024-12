Economia brasileira avança 0,9% no 3º trimestre de 2024, segundo IBGE

A economia nacional demonstrou um crescimento de 0,9% na transição do segundo para o terceiro trimestre deste ano, impulsionada principalmente pelos setores industrial e de serviços. Este resultado marca a 13ª alta consecutiva no Produto Interno Bruto (PIB), que reflete a soma de todos os bens e serviços produzidos no país. Em comparação com o mesmo período de 2023, o PIB registrou uma elevação de 4%.

Conforme os dados apresentados nesta terça-feira (3) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o crescimento acumulado nos últimos quatro trimestres atingiu 3,1%. Em termos monetários, o PIB alcançou o montante de 3 trilhões de reais.

Ao analisar o desempenho por setores, tanto os serviços quanto a indústria registraram expansão, com crescimentos de 0,9% e 0,6%, respectivamente, entre o segundo e o terceiro trimestres. No entanto, o setor agropecuário foi o único a apresentar retração, com uma queda de 0,9% no mesmo intervalo.