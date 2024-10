ECOCINE 2024 promove sessão infantil sobre preservação ambiental em São Bernardo

O ECOCINE 2024, Festival Internacional de Cinema Ambiental e Direitos Humanos, celebra sua 32ª edição com o tema “Sustentabilidade e Infância: Direito ao Século 22”. A seleção oficial será divulgada em cerimônia no dia 16 de outubro, no Centro Cultural Fiesp.

Comemorando os 35 anos da Convenção sobre os Direitos da Criança da ONU, o ECOCINE 2024 convida a refletir incluindo sessões especiais de produções audiovisuais realizadas por crianças e adolescentes.

O Festival, que se entende até 15 de dezembro, terá uma sessão presencial do filme “Súplica da Amazônia”, em São Bernardo do Campo voltado para o público infantil. Produzido pelas educadoras ambientais, que atuam no Instituto Mureru, Mariana Malheiros e Samara Reis, o vídeo narra os impactos da seca na região de Santarém e premiado no Festival de Cinema latino Americano de Alter do Chão. Após a sessão haverá um bate-papo sobre a atual questão ambiental com o ator e produtor, Gregory Pena. O encontro será realizado no Teatro Elis Regina, que fica na Avenida João Firmino, 900. Com duração de 90 minutos o evento tem entrada gratuita e reserva especial para grupos ([email protected])

Todos os filmes selecionados no ECOCINE 2024 estarão disponíveis gratuitamente na Tao Play, uma plataforma online de streaming, e serão exibidos em diversos eventos presenciais nos SESIs espalhados por várias cidades do estado. As sessões serão acompanhadas por palestras, rodas de conversa e oficinas, visando formar um público engajado nas questões de meio ambiente e direitos humanos, além de ampliar o conhecimento sobre os DESCA – Direitos Econômicos, Sociais, Culturais e Ambientais da ONU.