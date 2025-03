Eclipse Lunar Total no Brasil 2025: data, hora e cidades onde será visível

Na madrugada entre os dias 13 e 14 de outubro, o Brasil terá a oportunidade de testemunhar um fenômeno astronômico impressionante: um Eclipse Lunar Total. Durante esse evento, a Lua adquirirá tons avermelhados, criando um espetáculo visual notável que poderá ser acompanhado ao vivo pelo canal do Observatório Nacional.

O eclipse está previsto para ocorrer das 3h26 às 4h31, e será visível em todas as 32 regiões do Brasil, desde que as condições meteorológicas sejam favoráveis. O Observatório Nacional destacou a importância deste evento e forneceu um cronograma detalhado para que os interessados possam se preparar.

Esse fenômeno é popularmente conhecido como “Lua de Sangue”, devido à maneira como a luz solar é refratada e dispersa na atmosfera terrestre. De acordo com informações da NASA, durante um eclipse total, a Terra bloqueia a luz solar direta, permitindo apenas que comprimentos de onda mais longos – como os avermelhados e alaranjados – atinjam a superfície lunar. Este processo é semelhante ao que ocorre durante o pôr do sol, resultando nas mesmas tonalidades quentes.

O Eclipse Lunar Total não se limita ao Brasil; ele poderá ser observado em várias partes do mundo, incluindo América do Norte, América do Sul, partes da África Ocidental e algumas áreas da Europa. No México, por exemplo, o fenômeno será visível em todas as suas 32 unidades federativas, desde que o céu esteja limpo.

Os eclipses lunares são classificados em três categorias principais. O Observatório Nacional informa que esse tipo de eclipse pode ser apreciado a olho nu, sem necessidade de instrumentos especiais ou cuidados adicionais para os olhos. Para uma melhor experiência de observação, recomenda-se que os espectadores se posicionem em locais com vista para o oeste, já que a Lua estará posicionada no alto do céu no início do eclipse penumbral e permanecerá nesse lado durante todo o evento.

Para aqueles que preferem acompanhar o fenômeno por meio digital, uma transmissão ao vivo estará disponível no canal oficial do Observatório Nacional. Confira abaixo as informações para acessar essa cobertura especial.