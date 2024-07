EC São Bernardo visita Juventus, na Javari

Neste domingo (7) a Mooca recebe um grande jogo, entre duas equipes extremamente tradicionais de São Paulo. O EC São Bernardo vai até uma das ruas mais famosas do Estado, Javari, onde encara o Juventus, pela 4ª rodada da Copa Paulista. Ambos estão no Grupo 5 e precisam da vitória para seguir na briga pela classificação da próxima fase do torneio que dá vaga na Copa do Brasil e Série D do Brasileirão.

O Cachorrão ainda não venceu na competição, são três jogos, um empate e duas derrotas, mas três pontos recolocam o time na briga pela classificação. A equipe de Marcos Bazílio tem o desfalque confirmado do zagueiro Vitorino, expulso diante da Portuguesa, o atleta tem um gol marcado na competição. Apesar disso conta com Vinicius Leandro, com 34 anos, o jogador atuou no Cachorrão em 2021, 2023 e no início deste ano. Vinicius estava no Manaus, onde foi campeão Amazonense e disputou a Série D.

A tendência é que o time de Bazílio tenha mais mudanças, tanto entre seus titulares, quanto nos relacionados, tendo em vista a saída do atacante Pires, um dos destaques do time na temporada, para o futebol da Letônia.

O Juventus venceu o Oeste na última rodada, por 1 a 0, assumiu a terceira posição da chave e tenta manter a boa fase diante de seus torcedores, a expectativa é que mais de 3.000 pessoas acompanhem a partida no estádio. Uma vitória pode colocar o Moleque Travesso na liderança do grupo.

No histórico do confronto, o Juventus leva a melhor, são três jogos entre o Cachorrão e o Moleque Travesso e três vitórias do time da Mooca. A bola rola às 10h00, amanhã (7), no Estádio Conde Rodolfo Crespi, na Rua Javari. A transmissão é exclusiva do Futebol Paulista, através do seu canal no YouTube e para os torcedores que desejam ir ao estádio, os ingressos são vendidos pelo site da Total Ticket e os valores variam entre R$20,00 e R$60,00.